Kanal D'den Ahmet Hakan ve Genel Yayın Yönetmeni Sarılar gidiyor, siyaset haberleri azaltılıyor

Ahmet Hakan’ın CNN Türk'teki "Tarafsız Bölge" programına ve Hürriyet'teki yazılarına devam edeceği öne sürülürken, T24’ün ulaştığı Hakan, “Bu konuda konuşmak istemiyorum” cevabıyla yetindi.

T24'ün haberine göre Demirören Holding’e satışının ardından Kanal D’nin haber kadrosunda bir değişim yaşanması bekleniyor. Buna göre, Kanal D'nin haberlerini, Show TV Ana Haber'in yayın yönetmenliğini yürüten Ramazan Kurnaz ve ekibi hazırlayacak. Kurnaz, Kanal D'ye beş ekip arkadaşıyla birlikte gelecek.

Kurnaz yönetimindeki Kanal D Ana Haber'i ise mayıs ayının ortasından itibaren Buket Aydın sunacak.

Kanal D Ana Haber'deki siyaset haberlerinin azaltılarak yaşam haberlerine ağırlık verileceği iddia ediliyor.