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    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)

    AKPM’nin ‘seçimi erteleyin’ çağrısına AK Parti ve MHP’den tepki: Siyasi, haksız, yersiz ve hadsiz karar

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    Yurdagül Şimşek
    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (92)
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    Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'ye 24 Haziran seçimlerini erteleme çağrısına 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapma kararı alan AK Parti ve MHP’den tepki geldi. AK Partili Ramazan Can, kararın tamamen siyasi olduğunu ifade ederken, MHP’li Erkan Akçay, “Bu karar son derece haksız, yersiz ve hadsizdir” dedi.

    Madrid, Mariano Rajoy, Binali Yıldırım, 24 Nisan 2018
    © REUTERS / Susana Vera
    Yıldırım: AKPM seçimler ertelensin diyeceğine terörist başını getirip konuşturmasın
    AKPM, mevcut koşullarda düzenlenecek seçimlerin 'Avrupa kriterlerine uygun olmayacağı' gerekçesiyle Türkiye'ye 24 Haziran seçimlerini erteleme çağrısı yaptı. AKPM Denetim Komisyonu adına alınan kararda, seçim kanununun seçim kararından sadece bir ay önce değiştirilmiş olması, OHAL uygulamasına devam edilmesi, seçimlerin güvenliği ve saydamlığı konusundaki şüpheler ve tartışmalı mühürsüz oy pusulası kararının 'seçimlerin demokratik bir ortamda düzenlenemeyeceğini' gösterdiği belirtildi.

    AKPM’nin bu kararı ise Ankara’da tepkiyle karşılandı. Başbakan Binali Yıldırım’ın eleştirdiği kararı AK Parti ve MHP’li milletvekilleri Sputnik’e değerlendirdi.

    AK PARTİLİ CAN: TAMAMEN SİYASİ BİR KARAR

    Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi / AKPM
    © REUTERS / Vincent Kessler
    Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
    Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AKPM’nin bu kararının tamamen siyasi bir karar olduğunu söyledi. Türkiye’de demokratik kurumların hukuk devleti prensibi içerisinde milli iradeye saygı esası ile işlediğini kaydeden Can, “Milli irade olaylara hakimdir, Türkiye’de istikrarlı bir siyaset vardır” dedi.

    TBMM’nin toplanarak bir seçim kararı aldığını hatırlatan AK Partili Ramazan Can, bazı tartışmalar olsa da bu seçim kararının Meclis’te kahir ekseriyetle alındığını vurguladı. Seçim kararına muhalefet partilerinin de destek verdiğini kaydeden Can, bu nedenle seçim kararının meşru ve hukuk zemini içerisinde alındığını ifade etti.

    'BELİRSİZLİK ORTAMINI KISADA TUTMAK ÖNEMLİDİR'

    AK Partili Can, seçim süresinin kısa olmasına yönelik eleştirilere de yanıt verirken, “Erken seçimin kendi yapısı içinde bu var. Adı üzerinde erken seçim. Seçim öne alınıyorsa en kısa süre içerisinde yapılmalıdır. Çünkü seçimin farklı yansımaları olacaktır. Dolayısıyla bu belirsizlik ortamını kısada tutmak önemlidir. En kısa süre için ve sağlıklı bir şekilde seçim yapılmalıdır” dedi. 24 Haziran seçimleri ile ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine’ geçileceğini hatırlatan Can, “Seçim süresinin kısa olması istikrarın sürmesi açısından  önemlidir” diye konuştu.

    Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) anayasal bir kurum olduğunu anlatan Can, YSK’nın görüşü doğrultusunda seçim kararının alındığını söyledi. Can, “YSK bir taslak metnini bütün siyasi partilere göndermiştir, seçim sağlıklı bir şekilde şu süreler içerisinde yapılabilir denmiştir, o tarih de ona göre belirlenmiştir. Dolayısıyla Türkiye şartlarına baktığımızda daha erken seçimler de yapılmıştır” dedi. '

    'SOKAKTA VATANDAŞA ‘TÜRKİYE OHAL İLE YÖNELİTİYOR’ DESENİZ ŞAŞIRIR'

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert
    © AFP 2018 / Mandel Ngan
    ABD'den erken seçim açıklaması: OHAL altında adil ve şeffaf olacağından endişeliyiz
    AK Partili  Ramazan Can, OHAL şartlarında seçime gidilmesine yönelik eleştirilere de cevap verdi. OHAL kararının 15 Temmuz darbe girişiminden sonra alındığına dikkati çeken Can, temel hak ve hürriyetlerin teröristlere karşı güvence altına alınması amacıyla OHAL’in ilan edildiğini söyledi. Can, “Türkiye’de yaşam temel hak ve hürriyetleri esas alan herkesin ifade özgürlüğüne, yaşam özgürlüğüne saygılı bir şekilde devam etmektedir. Sokakta bir vatandaşa ‘Türkiye OHAL ile yönetiliyor’ deseniz şaşırır. Çünkü OHAL, 15 Temmuz’dan sonra terörist grupların temizlenmesine karşı alınmıştır, demokrasiyi sağlama atına alınmıştır, bir hukuk devleti içerisinde alınmıştır. TBMM’de milli iradenin temsilcileri tarafından oylanarak alınan bir karardır. Dolayısıyla bir sıkıntı yoktur” diye konuştu.

    MHP’Lİ ERKAN AKÇAY: HAKSIZ, YERSİZ VE HADSİZ KARAR

    MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, AKPM’den gelen seçimlerin ertelenmesi çağrısını ‘kınadıklarını ve reddettiklerini’ söyledi. “Bu karar son derece haksız, yersiz ve hadsizdir” diyen Akçay, kararın gerçekleri de içermediğini belirtti. Akçay, “Türkiye’nin gerçeklerini, Türkiye’nin terör, PKK ile, FETÖ’ye karşı verdiği mücadeleyi dahi yok sayan bir tutum içerisindeler” diye konuştu. Akçay, OHAL şartlarında seçime gidilmesine yönelik eleştirileri ise şöyle değerlendirdi:

    'OHAL’İN KALMASINI İSTİYORLARSA…'

    Ankara özel polis kuvvetleri 19 Temmuz 2016
    © AP Photo / Hussein Malla
    Erken seçimin OHAL'de yapılmasına onay
    “AKPM’nin Denetim Komisyonu Meclis’te bütün parti gruplarını ziyaret ettiklerinde kendilerine de söyledik. Türkiye’de OHAL’in biran evvel kalmasını gerçekten samimi şekilde istiyorsanız; Türkiye’nin FETÖ ve PKK’ya karşı verdiği mücadeleyi destekleyin, siz desteklemek bir tarafa FETÖ ve PKK’ya bazı AB ülkeleri açıktan hamilik yapıyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminde dahi böyle bir kararlı karşı duruş sergilemediler, Türkiye’nin yanında değil de bu FETÖ’cülerin yanında durmayı tercih ettiler. Maalesef bu olumsuz tutumunu AKPM’de devam ettiriyor. “

    'SEÇİM KARARI 386 MİLLETVEKİLİYLE ALINDI, SAYGI DUYMALARI BEKLENİR'

    Erken seçim kararının Meclis’te iktidarı ve muhalefetiyle 386 milletvekilinin kabul oyuyla alındığını vurgulayan MHP’li Akçay, bunun bir milli irade kararı olduğunu söyledi. Akçay, “Hiçbir odak, kesim, yurt içi, yurt dışı buna karşı çıkmaya eleştirmeye hakkı yoktur. Sadece saygı duymaları beklenir. Türk demokrasisine dışarıdan müdahaleleri, parmak sallamalarını ve bir takım vesayet odaklarının kendilerinde vazife görmelerini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz ” diye konuştu. Türkiye’nin vesayet odaklarını, demokrasi ve milli iradeye müdahaleleri aşa aşa bugüne kadar geldiğini vurgulayan MHP’li Akçay, bu nedenle sadece saygı  ve sabırla Türkiye’nin verdiği bu mücadelenin desteklenmesini beklediklerini ifade etti.

    '24 HAZİRAN SEÇİMLERİ DEMOKRASİ ŞÖLENİNE DÖNÜŞECEK'

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan
    © AA /
    AK Partili Karacan: 24 Haziran'dan sonra 2051'e gidecek yol haritası çizilecek
    MHP’li Erkan Akçay, Türkiye’nin köklü ve yerleşik demokratik geleneğe sahip kendi iradesine hakim tam bağımsız bir ülke olduğunu belirterek, bunun bütün ülkeler tarafından bilinmesi gerektiğini söyledi. Akçay, “Türkiye 24 Haziran seçimlerini de adeta bir demokrasi şölenine dönüştürerek en iyi şekilde seçimini gerçekleştirecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

    'SON DÜZENLEMELERE SEÇİM GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ ARTIRILDI'

    Seçim güvenliğine ilişkin bir endişeye de mahal olmadığını da ifade eden MHP’li Akçay, seçim yasalarında son yapılan değişikliklerle seçim güvenliğine ilişkin önlemlerin de artırılmış olduğunu söyledi. Akçay, “Aslında son düzenlemeler seçim güvenliğini ve seçmenin iradesinin özgür bir şekilde sandığa yansımasını sağlayacak tedbirleri geliştiren düzenlemelerdir” diye konuştu.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (92)

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    Etiketler:
    Olağanüstü hal (OHAL), 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Avrupa Birliği (AB), MHP, AK Parti, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Erkan Akçay, Ramazan Can, Türkiye
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