AK Parti'de 3 dönem kuralı esnetilebilir

AK Parti’de 4’ü bakan 22 milletvekili ile 100’ü aşkın belediye başkanının adaylığı önünde engel oluşturan 3 dönem kuralının esnetilmesi gündeme geldi. 3 dönem kuralına takılanlar arasında partinin önemli isimlerinden Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Lütfi Elvan gibi isimler de bulunuyor.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz ile Gizem Karakış'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında, 3 dönem kuralının esnetileceği isimlerle ilgili çalışma yapma konusunda MYK’ya yetki verildi.

AK Parti kaynakları, 3 dönem kuralının, bölgelerinde sevilip tutulan ve yeni dönemde Meclis’te ya da belediyede olmasında yarar görülenler için esnetileceği bilgisini verdi.

Bu kurala takılanlar arasında bakanlar Mehmet Şimşek, Veysel Eroğlu, Fikri Işık ve Lütfi Elvan ve eski bakan Mehmet Müezzinoğlu’nun yanı sıra Meclis Başkanvekilleri Ahmet Aydın ve Ayşe Nur Bahçekapılı ile Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık ve Cevdet Yılmaz, komisyon başkanları Necdet Ünüvar, Ahmet İyimaya ve Sadi Bilgiç de var.

Milletvekilleri Yılmaz Tunç, Canan Candemir Çelik, Mehmet Erdoğan, Feyzullah Kıyıklık, Recai Berber, Burhan Kayatürk, Orhan Karasayar, Mehmet Erdem ve Sabahattin Karakelle de bu kurala takılıyor.

DANIŞMAN OLABİLİRLER

Kulislerde, bu isimlerden bazılarının bakanlık, bazılarının da milletvekilliği için düşünülebileceği belirtilirken, bazı isimlerin ise yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı’nda danışman olarak görevlendirilebileceğinden söz ediliyor.