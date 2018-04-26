Kılıçdaroğlu, CHP'nin adayını Akşener'e söyledi

HDP'Lİ VE HDP'SİZ SİMÜLASYONLAR
Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın aktardığına göre, Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerine ilişkin yaptıkları, HDP’nin de içinde yer aldığı ve almadığı farklı ittifak formüllerini iki simülasyonla Akşener ve beraberindekilere gösterdi. Kılıçdaroğlu, parlamento seçimlerinde ‘Cumhur İttifakı’ dışında kalan bütün partilerin içinde yer alacağı büyük ittifakın oluşturulması halinde en az 301 milletvekiliyle çoğunluğu elde edeceklerini anlatarak İYİ Parti’nin bu ittifakın içinde yer almasını istedi.
AKŞENER, HDP’Lİ İTTİFAKA SOĞUK
Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki kararlılığını bir kez daha dile getirerek, “Her parti kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarır. Ben de aday olacağım. İkinci tura hangi partinin adayı kalırsa onu destekleriz” diye konuştu.
15 VEKİL TEŞEKKÜRÜ
Görüşmenin ardından iki lider kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı. Akşener, 15 milletvekilinin TBMM’de grup kurmak için İYİ Parti’ye geçmesi dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bulunduklarını ifade ederek, “Çok kirli bir senaryoyu ortadan kaldıran bir sonuçla karşı karşıyayız ve Türkiye’de demokrasinin, milletin sesinin, hukukun üstünlüğünün gerçekleşmesi için gerekeni yapmak üzere onlar bir adım attılar” dedi. Akşener 100 bin imzayla İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adaylığını sürdürdüğünü ifade etti.
Görüşmede Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediği ismi Akşener’e söyledi. Akşener bu ismi kimseye açıklamayacağını aktardı. Görüşmede Gül konusu da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, “Basın üzerinden bizi yönlendirmeye çalışıyorlar. Biz Abdullah Gül’ü aday olarak göstermeyeceğiz” dedi. Akşener de “CHP’de Gül’ün çatı adayı olması noktasında çalışan isimler var. Bu kişiler toplumda CHP’li kimlikleriyle bilinen kişiler” karşılığını verdi. Akşener “Ben 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olacağım. Bir çatı altında olmayacağım. Bizim ittifakımız milletle” bilgisini Kılıçdaroğlu ile paylaştı.
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