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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu, CHP'nin adayını Akşener'e söyledi

    © Fotoğraf : CHP
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (97)
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    Erken seçime giden Türkiye'de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak adayı olması gündemden kalktı. Dün Meral Akşener ile görüşen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin adayını İYİ Parti Genel Başkanı ile paylaştı. Akşener, HDP'siz bir ittifaka sıcak baktıklarını, yeniden değerlendirme yapacaklarını aktardı.

    Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener
    © AA / Raşit Aydoğan
    Kılıçdaroğlu ile görüşen Akşener: Adaylığım sürüyor
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile üçüncü kez bir araya geldi. Görüşmede, parlamentoda en az 301 sandalye için 7 partili ‘sıfır baraj ittifakı’ önerisi İYİ Parti heyetine simülasyonlarla anlatıldı. Akşener ise büyük ittifak yerine sağ ittifaktan yana olduğunu dile getirdi.

    HDP'Lİ VE HDP'SİZ SİMÜLASYONLAR

    Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın aktardığına göre,  Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerine ilişkin yaptıkları, HDP’nin de içinde yer aldığı ve almadığı farklı ittifak formüllerini iki simülasyonla Akşener ve beraberindekilere gösterdi. Kılıçdaroğlu, parlamento seçimlerinde ‘Cumhur İttifakı’ dışında kalan bütün partilerin içinde yer alacağı büyük ittifakın oluşturulması halinde en az 301 milletvekiliyle çoğunluğu elde edeceklerini anlatarak İYİ Parti’nin bu ittifakın içinde yer almasını istedi.

    AKŞENER, HDP’Lİ İTTİFAKA SOĞUK

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    Akşener bu önerilere, “Biz seçimlerde, İYİ Parti’nin, Saadet Partisi’nin ve Demokrat Parti’nin içinde yer alacağı bir ittifakın daha iyi sonuç vereceğine inanıyoruz” sözleriyle karşılık verdi. Akşener, HDP’siz ittifak önerisine de soğuk bakmadıklarını ifade ederek, öneriyi İYİ Parti yönetimiyle bir kez daha değerlendireceklerini ifade etti.

    Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki kararlılığını bir kez daha dile getirerek, “Her parti kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarır. Ben de aday olacağım. İkinci tura hangi partinin adayı kalırsa onu destekleriz” diye konuştu.

    15 VEKİL TEŞEKKÜRÜ

    Görüşmenin ardından iki lider kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı. Akşener, 15 milletvekilinin TBMM’de grup kurmak için İYİ Parti’ye geçmesi dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bulunduklarını ifade ederek, “Çok kirli bir senaryoyu ortadan kaldıran bir sonuçla karşı karşıyayız ve Türkiye’de demokrasinin, milletin sesinin, hukukun üstünlüğünün gerçekleşmesi için gerekeni yapmak üzere onlar bir adım attılar” dedi. Akşener 100 bin imzayla İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adaylığını sürdürdüğünü ifade etti.

    Meral Akşener
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Görüşmede  Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediği ismi Akşener’e söyledi. Akşener bu ismi kimseye açıklamayacağını aktardı. Görüşmede Gül konusu da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, “Basın üzerinden bizi yönlendirmeye çalışıyorlar. Biz Abdullah Gül’ü aday olarak göstermeyeceğiz” dedi. Akşener de “CHP’de Gül’ün çatı adayı olması noktasında çalışan isimler var. Bu kişiler toplumda CHP’li kimlikleriyle bilinen kişiler” karşılığını verdi. Akşener “Ben 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olacağım. Bir çatı altında olmayacağım. Bizim ittifakımız milletle” bilgisini Kılıçdaroğlu ile paylaştı.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (97)

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, İYİ Parti, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Türkiye
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