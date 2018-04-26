Tartışılan senaryo: Cumhurbaşkanının partisi, Meclis'te çoğunluğu alamazsa ne olacak?

Erken seçim kararının alınması ile birlikte, kampanya hazırlıkları için düğmeye basan AK Parti yönetimi, sahada kullanacağı argümanları da belirleyeme başladı. Buna göre AK Parti, kampanyasını 'yürütmede ve yasamada iktidar' olarak belirledi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin işareti ile Türkiye, 24 Haziran'da erken seçime gidiyor. Partiler de kampanya çalışmalarına hız verdi. AK Parti, çalışmalarını 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekilli seçimlerinde başka partiye oy verilebilir' görüşünün yanlış olduğunu savunacak bir çerçeveye oturtacak.

AK Parti kurmayları, sandıktan 'yasamada da iktidar' çıkmasının önemine dikkat çekerek, "Sadece Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp, yürütmede iktidar olunması yetmeyecek. Bu durum Meclis'e yansımazsa, büyük problem olur. Meclis kilitlenir. Yüzde 50+1 hedefi hem Meclis için, hem Cumhurbaşkanlığı seçimi için geçerli" değerlendirmesini yaptı.

MECLİS CUMHURBAŞKANI BÜTÇESİNİ, OHAL'İ REDDEDEBİLİR

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre de Meclis’teki çoğunluğun, cumhurbaşkanının partisinden olması halinde bir sıkıntı bulunmuyor. Ancak cumhurbaşkanı ile Meclis’teki çoğunluk partisi farklı olursa önemli düzenmelerin çıkmasında sıkıntılar yaşanabilecek. Hukukçular, “Örneğin cumhurbaşkanının bütçesi reddedilebilecek. OHAL ilan ederse, Meclis reddedilebilir. OHAL kapsamındaki düzenmeler TBMM’den geçirilecek yasalar ile ortadan kaldırılabilir” yorumlarını yapıyor.

Yapılan Anayasa değişikliğine göre, cumhurbaşkanı temel hak ve özgürlükler ile anayasada yasayla düzenlenmesi gerektiği belirtilen konularda kararname çıkartamıyor. Bunların yasa ile yapılması gerekiyor. Eğer çoğunluk sorunu yaşanırsa, muhalefet bir araya gelerek önemli konularda yasalar çıkartabilecek.

Aynı konu muhalefet bloku için de önemli. Sürdürülen temaslarda, sadece cumhurbaşkanı ittifakının tek başına yetmeyeceği, Meclis çoğunluğunun kimde olacağının büyük önem taşıdığı değerlendirmesi yapılıyor. Muhalefet temsilcileri, '400 AK Parti-200 muhalefet blokunun olduğu bir Meclis’te cumhurbaşkanlığını alsanız bile sorun yaşarsınız' yorumunu yapıyor.