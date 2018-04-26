HDP'nin Demirtaş planı: Ceza alırsa ikinci aday hazır

HDP, 24 Haziran’da partinin cumhurbaşkanı adayı olarak eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş’ın ismi üzerinde büyük oranda uzlaştı. Demirtaş’ın ceza alıp adaylığının engellenmesi durumunda ise HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu’nun aday olabileceği ifade ediliyor.

© AA / İbrahim Erikan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş

HDP’de dün Parti Meclisi (PM) toplantısı yapıldı. Geç saatlere kadar süren HDP PM toplantısının ardından Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı da yapıldı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın bu toplantılardan edindiği bilgiye göre HDP’de 24 Haziran’da partinin cumhurbaşkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş’ın ismi üzerinde büyük oranda uzlaşma sağlanırken, Demirtaş’ın resmen aday olarak açıklanmasının olası bir ceza ihtimaline karşı son ana kadar bekletileceği kaydediliyor.

Demirtaş’ın adaylığının engellenmesi durumunda ise Halkların Demokrat Kongresi (HDK) eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu’nun aday olabileceği ifade ediliyor.

Demirtaş’ın adaylığının resmi olarak açıklanması konusunda hem seçim takvimi hem de 30 Nisan tarihinde Demirtaş hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak duruşmanın beklenmesi gerektiği görüşü dile getiriliyor.

Demirtaş gibi Onur Hamzaoğlu da şu an tutuklu bulunan isimlerden.