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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

    Milli Gazete: Bahçeli, 2014 seçiminde Gül'e adaylık teklifi götürdü

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (99)
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    AK Parti'yi kuran çekirdek kadronun içinde yetiştiği 'Milli Görüş'ün yayın organı Milli Gazete, 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan önce 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ortak adaylık teklifi götürdüğü iddiasını gündeme getirdi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA / Mustafa Çiftçi
    Bahçeli: Gül'ün adaylığı üzerine çok sinsi bir strateji devrede
    Milli Gazete'de Ahmet Yavuz imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

    "24 Haziran seçimleri için eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün isminin gündeme gelmesi üzerine MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yaptığı sert çıkış tartışılmaya devam ediyor. Twitter hesabından, 'Gül’ün adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir. FETÖ işbaşındadır. PKK razıdır. Türkiye düşmanları heyecanlıdır' diyen Devlet Bahçeli ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ankara kulislerinde konuşulan iddiaya göre; 2014 yılındaki seçimlerde Devlet Bahçeli, Ekmeleddin İhsanloğlu’ndan önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e muhalefetin ortak adayı olması konusunda teklifte bulundu. Ancak Gül’ün bu teklifi reddetmesi üzerine Bahçeli aynı teklifi Ekmeleddinİhsanoğlu’na götürdü. Bilindiği gibi Ekmeleddinİhsanoğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan’a karşı CHP ve MHP’nin ortak adayı olarak gösterilmişti.

    GÜL, 2014’TE CHP VE MHP’NİN ÇATI ADAYI OLACAKTI!

    'Sayın Gül bataklığa girmenin, itibar ve prestijine bizzat ve kendi aymazlığıyla hançer vurmanın kıyısındadır. Yazıktır, ayıptır, hüsrandır, hezimettir. Sayın Gül, Pensilvanya’nın tezgâhına düşmeyi nasıl göze almıştır' diyerek ağır ithamlarda bulunan Bahçeli’nin, o zaman sert muhalefet sergilediği Erdoğan’a karşı önerdiği isim Ankara kulislerinde konuşuluyor. Buna göre ana muhalefet CHP ve MHP’nin çatı adayı olarak Ekmeleddin İhsanoğlu yerine Abdullah Gül’e teklifte bulunulduğu ortaya çıktı."

    Milli Gazete, Milli Görüş'ün temsilcisi Saadet Partisi'ne olan yakınlığıyla biliniyor. 

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (99)

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    Etiketler:
    2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi, Milli Gazete, Abdullah Gül, Devlet Bahçeli, Türkiye
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