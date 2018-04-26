Bahçeli, vekillik başvurusunu yaptı: Ülkemiz için gayet iyi olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de başvrusunu yaptı. Bahçeli, başvurusunu yaparken İYİ Parti'ye gönderme yaptı ve gülerek "Ülkemiz için gayet iyi olacak. Bir partinin sloganına benzedi ama…" dedi.
Yeni anayasaya göre cumhurbaşkanı adayı olanlar milletvekili olamıyor. Ancak Bahçeli, seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini, kendisinin aday olmayacağını açıkladığı için vekillik başvurusu yapabiliyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran erken seçimleri öncesinde vekil adaylık başvurusunu yaptı.— Az Önce Oldu (@azonceoldu) 26 Nisan 2018
Devlet Bahçeli: Tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Güzel bir seçim olacak. Medyayı değerlendirmek istiyoruz. pic.twitter.com/yfixIO62Zi
BAŞVURU İÇİN NELER GEREKİYOR?
MHP'de vekillik için gerekenler şöyle:
- Genel Merkeze hitaben aday adayının el yazılı başvuru dilekçesi.
- Aday adayı formu.
- İsteyen aday adayları Genel Merkezde isteyen aday adayları ise http://aday.mhp.org.tr internet adresinden online olarak doldurabilecek.
- İki adet Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdan fotokopisi.
- İki adet öğrenim belgesi fotokopisi.
- İki adet milletvekili adaylığı için Cumhuriyet Başsavcılığından veya e-Devletten (Resmi Kuruma? Milletvekili Adaylığı? MHP Genel Merkezi'ne şeklinde) alınan arşiv kaydını içerir adli sicil kaydı belgesi (sabıka kağıdı) ve adli sicil kaydı bulunanların ilgili mahkemeden alacağı yasaklanmış (memnu) hakların iadesi kararının aslı.
- Öz geçmiş, (Elektronik ortamda yazılarak aday@mhp.org.tr adresine gönderilecek.)
- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
- Dört adet vesikalık fotoğraf.
- Kamu görevlileri için istifa dilekçesinin alındı belgesi, parti yöneticilerinin ise istifa dilekçelerinin fotokopisi.
- Milletvekili aday adayının kendi adına yatırdığı 2 bin 500 liralık aidatın banka dekontunun aslı.
- Engelli aday adaylarından başvuru ücreti alınmayacak.
- Milletvekilleri aday adayları, başvuru ücreti olarak belirlenen 2 bin 500 lirayı ilgili banka hesaplarına yatırabilecek.
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