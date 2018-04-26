'Bizim işimiz zor' diyen Perinçek'ten 100.000 imza çağrısı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için gerek duyulan 100.000 imzanın toplanmasına yönelik olarak çağrı yaptı ve "100.000 imza için zor diyorlar. Zor bizim işimiz. Biz zorlu günlerin partisiyiz" dedi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek partisinin Merkez Karar Kurulu toplantısında 24 Haziran'da yapılacak olan seçim için cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı.

Burada yaptığı konuda 100.000 imza konusuna değinen Perinçek, özetle şunları söyledi:

"Zorluklardan korkmuyoruz. Birikimimiz bu süreci yönetmek için yeterlidir. 100 bin imza için zor diyorlar. Zor bizim işimiz. Biz zorlu günlerin partisiyiz. Hazırlıklarımız tamam ve buradan bütün öncülere, partimize sesleniyoruz.

'SAKARYA SAVAŞI GİBİ…'

Sakarya Savaşı gibi öncülerin savaşını veriyoruz. Nasıl ki dün Sakarya Savaşı'nda subaylar mitralyözlerin üzerine koşmuşsa bugün de biz, öncüler; işçisini, çiftçisini, Mehmetçiğini, milletini bu günlerden kurtaracaktır. Buradan partimizin bütün kadrolarına seslenmiyoruz. Biz yedi ateşten geçmiş, milletine sadık, Atatürk devrimini tamamlama programına bağlı, sınanmış kadrolarız. Bu kadrolarla biz her savaşı kazanırız. Şimdi ateşleme zamanı. Bütün milletimizi ayağa kaldıracağız. İşçisi, köylüsü, çiftçisi, milli sanayicisi hep birlikte millet olarak güzel günlerin adımlarını atacağız.

Bu sınıfların hepsi Vatan Partisi'ne bakıyorlar. Artık Atlantik çağı bitti. Türkiye Avrasya çağına giriyor. Bakınız; Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, bu ülkeler Avrasya'da ve aynı zamanda İran, Suriye ve Irak'ta yaşayan Türkler var. Yaklaşık burada iki yüz milyon Türk var. Avrasya'da imparatorluk dendiği zaman Türk milleti burada önderdir. Sadece burada değil uluslararası çapta da görevlerimiz var. Oralarda da önderleşeceğiz. Şimdiden hepimize kolay gelsin. Milletimize borçluyuz ve görevlerimiz var. Partimiz bu görevin bilincindedir."