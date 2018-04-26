Düz Dünya Derneği Başkanı Özkan'dan ünlü televizyonculara suç duyurusu

Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, kendisine hakaret ettikleri iddiasıyla ünlü televizyon yorumcuları Hakan Ural ve Prof. Dr. Mustafa Karataş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adana'da Düz Dünya Derneği kurup, dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlayana 50 bin lira vereceğini söyleyince gündeme gelen Doğukan Özkan (34), sinema oyuncusu Hakan Ural ve akademisyen Mustafa Karataş hakkında, kendisine hakaret ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Özkan, dünyayı küre biçiminde gösteren görsel ve görüntülerin sahte olduğunu iddia ederek, şubat ayında Düz Dünya Derneği'ni kurdu. Özkan, dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayana 50 bin lira vereceğini söyledi.

Girişimiyle çeşitli tartışmalara konu olan Doğukan Özkan, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na bazı televizyon programlarında kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Söz konusu televizyon programlarında oyuncu Hakan Ural ve akademisyen Mustafa Karataş'ın kendisine küfür ve hakaret ettiğini öne süren Özkan, her iki kişinin de 'hakaret' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Adliye çıkışında açıklama yapan Özkan, "Ben Hakan Ural veya Mustafa Karataş'ı tanımam. Ama böyle beni ve dernek üyelerimi küçük düşürücü, aşağılayıcı ifadelerin ve hakaretlerin cezasız kalmamasını istiyorum" dedi.