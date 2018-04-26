RTÜK Başkanı Yerlikaya: Medyamız çoğulcu, liderler kendilerini çok rahat ifade edebilecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçimde siyasilerin televizyon ve radyolara reklam verebileceğini aktardı. Türk medyasının çoğulcu olduğunu savunan Yerlikaya'ya göre 'çok az oy alan partinin bile kendini anlatabileceği organlar var.'

© Fotoğraf : DHA RTÜK Başkanı Yerlikaya: Haber bülteni bitince içiniz kararıyor

Erciyes Üniversitesine (ERÜ) düzenlenen bir programa katılmak için Kayseri'ye gelen RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, seçimlerle ilgili medyaya sorumluluklar düştüğüne dikkat çekti.

'GERGİNLİK OLMADAN OLMAZ'

Yerlikaya, "Türkiye'nin demokrasi tecrübesi büyüktür. Yıllardır seçimleri yapıyoruz. İnşallah çok güzel centilmenlik yarışı içinde bir demokrasi şöleni şeklinde geçecek diye ümit ediyorum. Gerginlik bu seçimin tadı tuzu. Gerginlik olmadan olmaz. Dolayısıyla onlar çok normal şeyler. Burada medya tabii ki görevini yapacak. Bu aslında harman üstü bir dönem. Biliyorsunuz Radyo Televizyon Üst Kurulu yasasına göre artık siyasi reklam da alınabiliyor" dedi.

© REUTERS / Umit Bektas İmzalar atıldı: Doğan Medya resmen Demirören Medya'ya geçti

Medyanın objektif bir şekilde olanları aktarması gerektiğini belirten Yerlikaya, şöye devam etti:

"Çünkü halkın bilgi edinme hakkı var. Liderlerin ne söylediğini bilme ve ona göre de karar verme hakkı var. Türkiye'de Allah'a şükür medyamız çoğulcu bir yapıdadır. Avrupa'da bile bu kadar çoğulcu yapı yoktur. Avrupa Türkiye'yi eleştirir ama ülkemizde bin 700 tane yayın yapan radyo, televizyon vardır. Bunlar değişik mecralarda yayın yapmaktadırlar. Yani çok az oy oranı olan partinin bile neredeyse kendisini anlatabileceği organlar var. Dolayısıyla liderler kendisini çok rahat ifade edebileceklerdir. Bizde bunun önünü açacağız."