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    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya

    RTÜK Başkanı Yerlikaya: Medyamız çoğulcu, liderler kendilerini çok rahat ifade edebilecek

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçimde siyasilerin televizyon ve radyolara reklam verebileceğini aktardı. Türk medyasının çoğulcu olduğunu savunan Yerlikaya'ya göre 'çok az oy alan partinin bile kendini anlatabileceği organlar var.'

    Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya
    © Fotoğraf : DHA
    RTÜK Başkanı Yerlikaya: Haber bülteni bitince içiniz kararıyor
    Erciyes Üniversitesine (ERÜ) düzenlenen bir programa katılmak için Kayseri'ye gelen RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, seçimlerle ilgili medyaya sorumluluklar düştüğüne dikkat çekti.

    'GERGİNLİK OLMADAN OLMAZ'

    Yerlikaya, "Türkiye'nin demokrasi tecrübesi büyüktür. Yıllardır seçimleri yapıyoruz. İnşallah çok güzel centilmenlik yarışı içinde bir demokrasi şöleni şeklinde geçecek diye ümit ediyorum. Gerginlik bu seçimin tadı tuzu. Gerginlik olmadan olmaz. Dolayısıyla onlar çok normal şeyler. Burada medya tabii ki görevini yapacak. Bu aslında harman üstü bir dönem. Biliyorsunuz Radyo Televizyon Üst Kurulu yasasına göre artık siyasi reklam da alınabiliyor" dedi.

    Doğan Medya
    © REUTERS / Umit Bektas
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    'AVRUPA'DA BİLE BÖYLE ÇOĞULCU DEĞİL'

    Medyanın objektif bir şekilde olanları aktarması gerektiğini belirten Yerlikaya, şöye devam etti:

    "Çünkü halkın bilgi edinme hakkı var. Liderlerin ne söylediğini bilme ve ona göre de karar verme hakkı var. Türkiye'de Allah'a şükür medyamız çoğulcu bir yapıdadır. Avrupa'da bile bu kadar çoğulcu yapı yoktur. Avrupa Türkiye'yi eleştirir ama ülkemizde bin 700 tane yayın yapan radyo, televizyon vardır. Bunlar değişik mecralarda yayın yapmaktadırlar. Yani çok az oy oranı olan partinin bile neredeyse kendisini anlatabileceği organlar var. Dolayısıyla liderler kendisini çok rahat ifade edebileceklerdir. Bizde bunun önünü açacağız."

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    Etiketler:
    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İlhan Yerlikaya, Türkiye
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