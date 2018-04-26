Türkiye'de en fazla ölüme neden olan hastalıklar açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de geçen yıl dolaşım sistemi kaynaklı 165 bin 323 ölüm gerçekleşti.
Dolaşım sistemi kaynaklı ölümlerin yüzde 39.7'si iskemik kalp hastalığı, yüzde 22.9'u ise serebro-vasküler hastalıklardan kaynaklandı.
Dolaşım sistemi hastalıkların en çok 55 bin 284 kişiyle 75-84 yaş grubunda, iyi ve kötü huylu tümörlerin ise en fazla 22 bin 982 kişiyle 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.
EN FAZLA ÖLÜME YOL AÇAN TÜMÖRLER
Kötü huylu tümör nedeniyle gerçekleşen ölümlerin toplam sayısı 2017'de 79 bin 889 kişi olarak tespit edildi. Bu ölümlerin yüzde 31'i gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen kaynaklandı. Bunu yüzde 8.4 ile mide, yüzde 8 ile lenfoid ve hematopoetik, yüzde 7,6 ile kolon ve yüzde 6.2 ile pankreasın kötü huylu tümörleri izledi.
ÖLÜM ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER
İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il ise sırasıyla yüzde 23.3 ile Kırklareli, Rize ve Kocaeli, yüzde 23.2 ile Tekirdağ ve yüzde 23 ile İstanbul olarak kayıtlara geçti.
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