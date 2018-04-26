Bakan Özlü'den yerli ilaç çağrısı: Yeni babayiğitler çıkacaktır

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı kapsamında, 'Türkiye Sağlık Sanayi Zirvesi'ne katıldı.

Yerli ilaç çağrısı yapan Özlü, şunları söyledi:

"Biz Türkiye olarak ilaçta dışa bağımlılığı aşabileceğimize kesin olarak inanıyoruz. Nasıl ki yerli otomobil için babayiğitler ortaya çıktıysa, yerli ilaç sanayinin de babayiğitleri bu büyük hamle için ortaya çıkacaklar ve gereğini yapacaklardır."