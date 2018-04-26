Kayıt
12:55 26 Nisan 2018
Ankara+ 25°C
İstanbul+ 21°C
Canlı Yayın
    Arama
    Turist-Turizm-Tatil

    Tatilciye göre erken seçim ikinci tura kalmayacak

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (102)
    0 01

    24 Haziran'da erken seçime giden Türkiye'de rezervasyonlarını iptal ettiren tatilcilerin oranı yüzde 75’e ulaştı. Seçimin 2. tura kalması halinde tekrar sandık başına gidilecek 8 Temmuz için iptal oranı yüzde 10’da kaldı. Ayrıca Erken seçimden dolayı iptal edilen tatillerde herhangi bir ücret alınmayacak.

    gelin, evlilik, nikah
    © AA /
    YSK'dan düğünlere seçim ayarı
    Vatan'dan Emre Eser'in haberine göre,cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin 24 Haziran’a alındığının açıklanmasının ardından tatilcilerin planları da değişti.

    Çok sayıda tatilci aylar öncesinden yaptığı yüzde 50’ye varan indirimli rezervasyonları iptal ettirmek zorunda kaldı ya da üstüne para vererek ileri bir tarihe erteledi.

    Erken seçim kararı ile birlikte 24 Haziran’daki iptaller dün itibarıyla yüzde 75’e ulaşırken tatilcilerin seçimin 2. tura kalma ihtimalini pek düşünmediği görüldü. 8 Temmuz haftasına erken rezervasyon yaptıranlarda iptal oranı yüzde 10’u bile bulmadı.

    Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, “Erken seçim kararı açıklanır açıklanmaz iptal talepleri ile karşılaştık. Müşterilerimize sorun çıkarmadık. Bugün itibarı ile o tarihe yapılan rezervasyonların yüzde 75’i iptal edildi. Birkaç günde tamamına yakınının iptal edilmesini bekliyoruz. Ancak istatistiklerimize göre 8 Temmuz’daki iptallerde normal günlerden bir fark yok. İptal oranı sadece yüzde 10’da kaldı. Sanırım tatilciler seçimin 2’nci tura sarkacağını düşünmüyor ya da biraz daha bekleyip ona göre pozisyon almayı planlıyor. Sonuçta haziran tatilin başı. Ancak 8 Temmuz fiyatların en yüksek olduğu dönemlerden biri” ifadelerini kullandı.

    1 Kasım seçimi
    © AA / Fatih Kurt
    Erken seçim, bayrak üreticilerine 1 milyar lira kazandıracak
    YÜZDE 50'YE KADAR DAHA PAHALI

    Erken seçim kararı ile birlikte yapılan rezervasyon iptalleri tatilci için ilk etapta sorun yaratmadı. Çünkü yapılan rezervasyonların yüzde 90’ı son 72 saate kadar iptal güvencesi taşıyan sigorta paketleri ile güvence altına alınıyor. Ancak 24 Haziran haftasındaki rezervasyonunu iptal edip ileriki bir tarih için yeni bir tatil satın almak isteyen tatilciler otellerdeki doluluk ve erken rezervasyon indirimlerini kaçırdığı için yüzde 40-50 daha pahalı fiyatlarla karşı karşıya kalıyor.

    İPTAL OLAN TATİL ÜCRETSİZ ÖDENECEK

    Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, “’Force majeure’ olarak adlandırılan ‘mücbir sebep’ ilkesi gereğince seçimden dolayı gerçekleştirilen rezervasyon iptallerinin tamamının ücretini geri ödüyoruz” dedi.  Polatoğlu, rezervasyon iptalleriyle ilgili sigorta şirketlerinden bilgi alınamaması sebebiyle net bir rakamın verilemeyeceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Ortalama olarak söylersek, seçim dönemine denk gelen döneme yönelik şu ana kadar çok sayıda rezervasyon iptali var. Bu oranın yüzde 90’lara çıkacağına eminiz.  Ayrıca seçim tarihine göre tatilini bir gün kısaltıp dönüş yapmak isteyenler de oluyor. Örneğin 7 gece yerine 6 gece konaklayıp dönmek isteyenler oluyor. Bu talepleri de yerine getiriyoruz. Bazı vatandaşlar da tatil programını temmuz, ağustos gibi dönemlere kaydırmak istiyor.”

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (102)
    Etiketler:
    Tatil, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Tur Operatörleri Platformu, Pronto Tour, Cem Polatoğlu, Ali Onaran, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Tomahawk motorunun parçaları
    Suriye hava savunmasının imha ettiği koalisyon füzelerinden kalanlar
    Karikatür
    'Katar ABD'nin askeri korumasını kaybetmek istemiyorsa, Suriye'ye asker göndermek zorunda'
    İnfografik
    2018 FIFA Dünya Kupası'na katılacak takımların Rusya'daki antrenman tesisleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam