Tatilciye göre erken seçim ikinci tura kalmayacak

24 Haziran'da erken seçime giden Türkiye'de rezervasyonlarını iptal ettiren tatilcilerin oranı yüzde 75’e ulaştı. Seçimin 2. tura kalması halinde tekrar sandık başına gidilecek 8 Temmuz için iptal oranı yüzde 10’da kaldı. Ayrıca Erken seçimden dolayı iptal edilen tatillerde herhangi bir ücret alınmayacak.

Vatan'dan Emre Eser'in haberine göre,cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin 24 Haziran’a alındığının açıklanmasının ardından tatilcilerin planları da değişti.

Çok sayıda tatilci aylar öncesinden yaptığı yüzde 50’ye varan indirimli rezervasyonları iptal ettirmek zorunda kaldı ya da üstüne para vererek ileri bir tarihe erteledi.

Erken seçim kararı ile birlikte 24 Haziran’daki iptaller dün itibarıyla yüzde 75’e ulaşırken tatilcilerin seçimin 2. tura kalma ihtimalini pek düşünmediği görüldü. 8 Temmuz haftasına erken rezervasyon yaptıranlarda iptal oranı yüzde 10’u bile bulmadı.

Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, “Erken seçim kararı açıklanır açıklanmaz iptal talepleri ile karşılaştık. Müşterilerimize sorun çıkarmadık. Bugün itibarı ile o tarihe yapılan rezervasyonların yüzde 75’i iptal edildi. Birkaç günde tamamına yakınının iptal edilmesini bekliyoruz. Ancak istatistiklerimize göre 8 Temmuz’daki iptallerde normal günlerden bir fark yok. İptal oranı sadece yüzde 10’da kaldı. Sanırım tatilciler seçimin 2’nci tura sarkacağını düşünmüyor ya da biraz daha bekleyip ona göre pozisyon almayı planlıyor. Sonuçta haziran tatilin başı. Ancak 8 Temmuz fiyatların en yüksek olduğu dönemlerden biri” ifadelerini kullandı.

© AA / Fatih Kurt Erken seçim, bayrak üreticilerine 1 milyar lira kazandıracak

Erken seçim kararı ile birlikte yapılan rezervasyon iptalleri tatilci için ilk etapta sorun yaratmadı. Çünkü yapılan rezervasyonların yüzde 90’ı son 72 saate kadar iptal güvencesi taşıyan sigorta paketleri ile güvence altına alınıyor. Ancak 24 Haziran haftasındaki rezervasyonunu iptal edip ileriki bir tarih için yeni bir tatil satın almak isteyen tatilciler otellerdeki doluluk ve erken rezervasyon indirimlerini kaçırdığı için yüzde 40-50 daha pahalı fiyatlarla karşı karşıya kalıyor.

İPTAL OLAN TATİL ÜCRETSİZ ÖDENECEK

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, “’Force majeure’ olarak adlandırılan ‘mücbir sebep’ ilkesi gereğince seçimden dolayı gerçekleştirilen rezervasyon iptallerinin tamamının ücretini geri ödüyoruz” dedi. Polatoğlu, rezervasyon iptalleriyle ilgili sigorta şirketlerinden bilgi alınamaması sebebiyle net bir rakamın verilemeyeceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ortalama olarak söylersek, seçim dönemine denk gelen döneme yönelik şu ana kadar çok sayıda rezervasyon iptali var. Bu oranın yüzde 90’lara çıkacağına eminiz. Ayrıca seçim tarihine göre tatilini bir gün kısaltıp dönüş yapmak isteyenler de oluyor. Örneğin 7 gece yerine 6 gece konaklayıp dönmek isteyenler oluyor. Bu talepleri de yerine getiriyoruz. Bazı vatandaşlar da tatil programını temmuz, ağustos gibi dönemlere kaydırmak istiyor.”