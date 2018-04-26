YSK, seçim takvimini tamamladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine ilişkin çalışmalarını tamamladı. Buna göre Cumhurbaşkanı adayı gösterme tarihi 4-9 Mayıs olarak belirlendi.

© AA / Murat Kaynak YSK Başkanı Güven: Uyum yasasını takvime yedirmemiz lazım

YSK'nın 28 Haziran'da yapılacak seçim için çalışmasını tamamlayarak takvimi hazırladığı, yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderdiği öğrenildi.

Takvimde cumhurbaşkanı adayı gösterme süresi 4-9 Mayıs 2018 olarak belirlendi. Takvime göre milletvekili listeleri için son başvuru tarihi 21 Mayıs olarak belirlenirken, ittifak için başvurular 6 Mayıs'ta bitecek.

Yurt dışında oy verme işlemi 7 Haziran'da başlayacak, 19 Haziran'da sona erecek.

YSK'nın seçim takvimine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.