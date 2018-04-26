Erdoğan'ın 'miting' maratonu İzmir'den başlayacak, 24 Haziran'a kadar 55 kente gidecek

Partide 2-3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek temayül yoklamaları sonrasında aday adaylarıyla mülakatlar yapılacak. Böylece aday adayları arasından, milletvekilliği için adaylar belirlenecek.
AK Parti'de seçim beyannamesi için de yoğun bir çalışma sürecine girildi. Önümüzdeki günlerde partinin miting programı açıklanacak.
EKONOMİK REFORMLARA VURGU YAPILACAK
Öte yandan, AK Parti'de teşkilatlar, seçim kampanyası çerçevesinde vatandaşlarla buluşmasında ağırlıklı olarak 16 yıllık AK Parti iktidarında gerçekleştirilen çalışmalar ve yeni dönemde hayata geçirilecek ekonomik reformlara vurgu yapacak.
Yerel odaklı çalışmalara da ağırlık verilecek seçim kampanyasında AK Partili belediyelerin yürüttüğü projeler seçmene anlatılacak.
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