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    Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu

    Davutoğlu: Milletvekili adayı olmayacağım

    © AA /
    Türkiye
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    Eski Başbakan, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmayacağını açıkladı. "AK Parti'nin kararı benim de kararımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız benim de adayımdır" diyen Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşmesine ilişkin, "Spekülatif haberlere izin vermem" ifadesini kullandı.

    Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. AK Parti dışında bir siyasi faaliyette bulunmayacağını belirten Davutoğlu, milletvekili adayı olmayacağını, herhangi bir makam da beklemediğini söyledi. Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

    • Ahmet Davutoğlu
      © AA / Orhan Akkanat
      AK Parti kulisi: Davutoğlu, aday olmayacak
      Birkaç gün içinde şahsımla ilgili yapılan yorumlar konusunda kanaatimi paylaşmak isterim. Her zaman ilkesel davrandım. Akademik hayatta da, devlet hayatında da. Her şeyden önce herhangi bir fikrin ya da siyasi tavrın meşru olması için insanoğlunun onurunun, canının, düşünce ve inanç özgürlüğünün korunması esastır. Liyakatın, ehliyetin, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin gerçekleşmesi anlayışı içinde olduk. Siyaseti ve fikri faaliyetleri anlamlı kılan bu ilkelerdir.
    • AK Parti'nin bu kurucu ilkelerle birlikte tarih sahnesine çıkması Türkiye için bir dönüm noktası. Yolsuzluğa, yoksulluğa ve yasaklara karşı başlayan bu hareket büyük ümit kaynağı olmuştur. Ben de bu ilkelerin hayata geçmesi için gece gündüz çaba sarf ettim. Biz millete borçluyuz. Bu siyasal varoluşu anlamlı kılan hareket olarak gördüğüm AK Parti için hiçbir faninin terk etmeyi düşünmediği makamları bıraktım. Yapılan hiçbir fedakarlıkta da tereddüt göstermem. Her türlü hakarete sabırla mukabele ettim.

    'CUMHURBAŞKANIMIZ BENİM DE ADAYIMDIR'

    • 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu
      © AA /
      Kulis: Davutoğlu uzun bir süredir Gül'den randevu istiyordu, hep reddediliyordu
      3 hususun net bir şekilde bilinmesini isterim. Sayın Abdullah Gül'ün daveti üzerine birçok spekülasyon üretildi. Birlikte çalıştığım cumhurbaşkanları ve başbakanlar benimle görüşme davetinde bulunduğunda bunu yerine getiririm. Bununla ilgili spekülasyonlara da prim vermem.
    • Biraz önce zikrettiğim temel kurucu ilkeleri ile bütün enerjimi vakfettiğim AK Parti hareketine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu yola katkıda bulunmuş kimsenin emeği diğerinden üstün değildir.
    • Bu bağlamda AK Parti aidiyetim sürerken AK Parti dışında herhangi bir siyasi faaliyet içinde bulunmam. Böyle bir şey yapacaksam bu kimliğimi bırakarım. Bırakmaya da niyetim yok. Bu bağlamda AK Parti'nin kararı benim de kararımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız benim de adayımdır.
    • Önümüzdeki seçimde de milletvekili adayı değilim. Herhangi bir makam beklediğim için de değil.

    'GEREKLİ GÖRDÜĞÜM ZAMAN KAYGILARIMI PAYLAŞACAĞIM'

    • Kaygılarımı gerekli gördüğüm zaman Sayın Cumhurbaşkanı ile de, kamuoyu ile de paylaşacağım.
    • Başta FETÖ, PKK, DEAŞ ve hangi isim altında olursa olsun bütün terör örgütleri ile verilecek mücadelede en ön safta olmaya devam edeceğim.

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    Etiketler:
    TBMM, AK Parti, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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