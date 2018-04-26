Davutoğlu: Milletvekili adayı olmayacağım

Eski Başbakan, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmayacağını açıkladı. "AK Parti'nin kararı benim de kararımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız benim de adayımdır" diyen Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşmesine ilişkin, "Spekülatif haberlere izin vermem" ifadesini kullandı.

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. AK Parti dışında bir siyasi faaliyette bulunmayacağını belirten Davutoğlu, milletvekili adayı olmayacağını, herhangi bir makam da beklemediğini söyledi. Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

© AA / Orhan Akkanat AK Parti kulisi: Davutoğlu, aday olmayacak

AK Parti'nin bu kurucu ilkelerle birlikte tarih sahnesine çıkması Türkiye için bir dönüm noktası. Yolsuzluğa, yoksulluğa ve yasaklara karşı başlayan bu hareket büyük ümit kaynağı olmuştur. Ben de bu ilkelerin hayata geçmesi için gece gündüz çaba sarf ettim. Biz millete borçluyuz. Bu siyasal varoluşu anlamlı kılan hareket olarak gördüğüm AK Parti için hiçbir faninin terk etmeyi düşünmediği makamları bıraktım. Yapılan hiçbir fedakarlıkta da tereddüt göstermem. Her türlü hakarete sabırla mukabele ettim.

'CUMHURBAŞKANIMIZ BENİM DE ADAYIMDIR'

© AA / Kulis: Davutoğlu uzun bir süredir Gül'den randevu istiyordu, hep reddediliyordu

Biraz önce zikrettiğim temel kurucu ilkeleri ile bütün enerjimi vakfettiğim AK Parti hareketine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu yola katkıda bulunmuş kimsenin emeği diğerinden üstün değildir.



Bu bağlamda AK Parti aidiyetim sürerken AK Parti dışında herhangi bir siyasi faaliyet içinde bulunmam. Böyle bir şey yapacaksam bu kimliğimi bırakarım. Bırakmaya da niyetim yok. Bu bağlamda AK Parti'nin kararı benim de kararımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız benim de adayımdır.

Önümüzdeki seçimde de milletvekili adayı değilim. Herhangi bir makam beklediğim için de değil.

'GEREKLİ GÖRDÜĞÜM ZAMAN KAYGILARIMI PAYLAŞACAĞIM'