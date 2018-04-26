Sarıyer'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu önüne saat 11.20 sıralarında gelen Y.İ. (29) "Fethullah Gülen’i getirsinler. Benim kardeşim Ogün cezaevinde. Kendimi yakacağım" diye bağırdı.
Kendini yakma girişiminde bulunan kişiyi gören Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekipleri ikna girişiminde bulundu. Y.İ'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekipleri söz konusu kişiyi etkisiz hale getirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde kendini yakmaya çalıştı: Gülen'i getirsinler, kardeşim cezaevinde https://t.co/2LBywHe6Oa pic.twitter.com/RXgCnob7xq— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 26, 2018
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)