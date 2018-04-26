Temelli: Pazarlıklar HDP'ye dokunmadan sürüyor, bizsiz olmaz

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine ilişkin, "Habire aday arıyorlar, bir türlü bulamıyorlar. Pazarlıklar, görüşmeler HDP'ye dokunmadan sürüyor. Bizsiz olmaz" dedi.

© AA / İbrahim Erikan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş

Şanlıurfa'da düzenlenen'Halk Buluşması' etkinliğinde konuşan Temelli, ülkenin içinden çıkılmaz bir yere sürüklendiğini, erken seçim kararının yangından mal kaçırmak amacıyla alındığını söyledi.

Seçime 7 gün 24 saat çalışarak hazırlanacaklarını belirten Temelli, "Sevgiyle, barışla, yan yana çalışacağız. Onların yöntemleriyle değil. Herkesi mahallelerimizde yerel seçim güvenliği platformları kurarak davet edeceğiz, bir araya getireceğiz" ifadesini kullandı.

Seçimin kendileri için bir amaç olmadığını ancak seçimi önemsediklerinin altını çizen Temelli, seçimden sonra da mücadelelerine devam edeceklerini dile getirdi.

'BİZ BU DENKLEMİN ÇÖZÜMÜYÜZ'

Seçime kendi adaylarıyla gideceklerini vurgulayan Temelli, şöyle devam etti:

"Bizim adayımız Türkiye'nin adayıdır. Bizim adayımız yeni yaşamın, geleceğin, umudun, demokrasi mücadelesinin adayıdır. Bakın, ha bire aday arıyorlar. Cumhurbaşkanı adayı bir türlü bulamıyorlar. Pazarlıklar, görüşmeler… HDP'ye dokunmadan, bizsiz olmaz, biz bu denklemin çözümüyüz. Bizi ötekileştirerek, yok sayarak yaptığınız siyasetin saraydan farkı olmaz. Bizimle beraber siyaset yapmayı herkes içine sindirecek. Bize düşmanlık yaparak, bizi yok sayarak ülkenin önünü açamazsınız. Gelin bu Türkiye'nin adayında, HDP'nin adayında, emek, demokrasi güçlerinin adayında, bu halkların mücadelesinin önünde yürüyen adayda hep beraber buluşalım. Türkiye'nin önünü hep beraber açalım."