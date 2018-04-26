THK Üniversitesi, Rusya ile işbirliğini arttırıyor

Antalya'da düzenlenen Eurasia Airshow havacılık fuarında Sputnik'e konuşan Helvacıoğlu "Bu yılın başında RUDN ile lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenci değişimi anlaşması imzaladık. Şu an en çok insansız hava araçları konusuyla ilgileniyoruz. Öğrencilerimiz bu araçların projelendirilmesi, tasarımı ve üretiminde yer alacak, ayrıca Rusya ile havacılık projelerinde daha fazla işbirliği yapabilmemiz için önemli olduğu üzere, Rusça öğrenecekler. Bu bizim için uzay ve gökyüzünün keşfinde lokomotif konumunda. Rusya'nın deneyimlerinden faydalanacağımız için gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

‘YAPAY ZEKA KULLANIMINA YÖNELİK PROJELERLE DE İLGİLENİYORUZ'

THK üniversitesinin yapay zekâ kullanılarak hava trafiğinin yönetilmesi yönünde projelerle de ilgilendiğini belirten Helvacıoğlu, üniversitenin Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık üniversitesi olduğunu hatırlattı.

Helvacıoğlu "Üniversitemiz 2011 yılında kuruldu, 6.500 öğrencisi var. Daha önce tüm havacılık mühendisleri, pilotlar, bu alanda tüm uzmanlar farklı üniversitelerde, farklı fakültelerde öğrenim görüyorlardı. Biz ilk kez havacılık ve uzayla ilgili tüm disiplinleri birleştirdik" dedi.