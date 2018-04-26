Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile telefon görüşmesi yaptı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

İlk açıklamalara göre Erdoğan ile Guterres, Filistinli mültecilere yardımı ve Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, görüşmede, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) destek konusu gündeme geldi.

BM Genel Sekreteri, Türkiye'nin Filistin konusundaki duyarlılığına dikkat çekerek, UNRWA için desteğin sürmesini beklediklerini ifade etti.

Erdoğan da Türkiye'nin Filistinli mültecilere evsahipliği yapan ülkelerin istikrarı açısından önemli bir unsur olarak değerlendirdiği UNRWA'ya bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Erdoğan ile Guterres, Suriye'de son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde de bulunuldu.

Cumhurbaşkanı ile BM Genel Sekreteri Guterres, Suriyelilerin kalıcı barış ve huzura kavuşmaları için soruna siyasi çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.