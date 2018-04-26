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    Gazi Üniversitesi

    'Gazi Üniversitesi bölünmesin' eylemi yapılırken ülkücü-güvenlikçi kavgası

    © Fotoğraf : gazi.edu.tr
    Türkiye
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    Üniversitelerin bölünmesine ilişkin Meclis komisyonundan geçen tasarıya karşı, Gazi Üniversitesi'nde öğrencilerin gerçekleştirdiği sırada havaya ateş açılması paniğe neden oldu. Olayın ülkücü bir grupla özel güvenlik görevlileri arasındaki kavgadan kaynaklandığı öğrenildi.

    Üniversitelerde günlerdir devam eden 'bölünme' tasarısına karşı eylemlere Ankara'da Gazi Üniversitesi'nin protesto gösterisi de eklendi.

    ​Çok sayıda öğrencinin ve öğretim üyelerinin katılımıyla tasarıya karşı eylem yapıldı. Eylemin sonlandırılmasını isteyen ve 'Ülkücü' olduğu ifade edilen grupla, özel güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

    Öğrenciler ülkücü grupla özel güvenlikler arasındaki tartışmanın birkaç gündür sürdüğünü aktardı.​ Tartışmanın büyümesinin ardından kimliği belirsiz kişiler havaya ateş açtı. Açılan ateşin ardından yüzlerce öğrenci dağıldı.

    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri eylem yaptı
    © AA / Kerem Alperen Kaya
    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden, üniversitelerin bölünmesine tepki
    Öğrenciler sosyal medya üzerinden tepkilerini ortaya koyarken, yaptıkları eylemin ülkücülerle güvenlik görevlileri arasındaki kavgaya kadar olaysız gerçekleştiğini ifade etti.

    Dördü vakıf 20 yeni üniversite kurulması için hazırlanan ve tarihi üniversitelerin bölünmesini öngören yasa tasarısı, öğrencilerin ve hocaların tepkilerine rağmen Meclis Milli Eğitim Komisyonu'ndan dün geçmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Nisan'da Malatya'daki İnönü Üniversitesi'nin bölünüp Turgut Özal Üniversitesi kurulacağını söyleyerek yeni üniversitelerin kurulmasına yönelik tasarının işaretini vermişti.

    Etiketler:
    Gazi Üniversitesi, Ülkü Ocakları, Recep Tayyip Erdoğan, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
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