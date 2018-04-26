'Gazi Üniversitesi bölünmesin' eylemi yapılırken ülkücü-güvenlikçi kavgası

Üniversitelerin bölünmesine ilişkin Meclis komisyonundan geçen tasarıya karşı, Gazi Üniversitesi'nde öğrencilerin gerçekleştirdiği sırada havaya ateş açılması paniğe neden oldu. Olayın ülkücü bir grupla özel güvenlik görevlileri arasındaki kavgadan kaynaklandığı öğrenildi.

Üniversitelerde günlerdir devam eden 'bölünme' tasarısına karşı eylemlere Ankara'da Gazi Üniversitesi'nin protesto gösterisi de eklendi.

Gazi Üniversitesi köklü tarihi ile akademik başarısı ile uluslararası sıralamalardaki yeri ile Türkiye’nin önde gelen üniversitelerindendir. Bölünmesi parçalanması başka bir yere taşınması sadece akademik başarıya, marka değerine zarar verir.#GaziBölünemez #GaziyiBitiremezsiniz pic.twitter.com/gXvKgP8ofq — Cengizhan Çandıroğlu (@Candroglu) 26 April 2018

​Çok sayıda öğrencinin ve öğretim üyelerinin katılımıyla tasarıya karşı eylem yapıldı. Eylemin sonlandırılmasını isteyen ve 'Ülkücü' olduğu ifade edilen grupla, özel güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

Gazi Üniversitesi'nde üniversitelerin parçalanmasına ilişkin yasa tasarısına tepki gösteren üniversitelilerin eylemi sürerken ülkücü-faşist çeteler ile ÖGB arasında kavga çıktı. Ülkücü-faşist çetelerin silaha sarılma anları görüntülere yansıdı!#GaziyeDokunma#ÜniversitemeDokunma pic.twitter.com/324ohc06G4 — Politik Baykuş (@politikbaykus) 26 April 2018

Öğrenciler ülkücü grupla özel güvenlikler arasındaki tartışmanın birkaç gündür sürdüğünü aktardı.​ Tartışmanın büyümesinin ardından kimliği belirsiz kişiler havaya ateş açtı. Açılan ateşin ardından yüzlerce öğrenci dağıldı.

© AA / Kerem Alperen Kaya Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden, üniversitelerin bölünmesine tepki

Öğrenciler sosyal medya üzerinden tepkilerini ortaya koyarken, yaptıkları eylemin ülkücülerle güvenlik görevlileri arasındaki kavgaya kadar olaysız gerçekleştiğini ifade etti.

Dördü vakıf 20 yeni üniversite kurulması için hazırlanan ve tarihi üniversitelerin bölünmesini öngören yasa tasarısı, öğrencilerin ve hocaların tepkilerine rağmen Meclis Milli Eğitim Komisyonu'ndan dün geçmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Nisan'da Malatya'daki İnönü Üniversitesi'nin bölünüp Turgut Özal Üniversitesi kurulacağını söyleyerek yeni üniversitelerin kurulmasına yönelik tasarının işaretini vermişti.