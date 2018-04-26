Erdoğan'ın 'miting' maratonu İzmir'den başlayacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, ilk mitingini 28 Nisan'da İzmir'de yapacak, 24 Haziran'a kadar 55 kente gidecek.

AK Parti'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için hazırlıklar sürüyor. 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'ne ilişkin aday adaylığı sürecini 24 Nisan Salı günü başlatan AK Parti, 29 Nisan Pazar günü 00.00'a kadar başvuruları alacak.

Partide 2-3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek temayül yoklamaları sonrasında aday adaylarıyla mülakatlar yapılacak. Böylece aday adayları arasından, milletvekilliği için adaylar belirlenecek. Seçim beyannamesi için de yoğun bir çalışma sürecine girildi.

MİTİNG PROGRAMI AÇIKLANACAK

Önümüzdeki günlerde partinin miting programı açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 28 Nisan Cumartesi günü il kongresi için gideceği İzmir'de ilk seçim mitingini de yapacak. Erdoğan'ın 24 Haziran'a kadar 55 ilde miting yapması planlanıyor.

Öte yandan, AK Parti'de teşkilatlar, seçim kampanyası çerçevesinde vatandaşlarla buluşmasında ağırlıklı olarak yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan ekonomik reformlara vurgu yapacak.