Seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için belirlediği takvim, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular 1 Mayıs'ta başlayacak, seçmenler tarafından aday gösterilenler için gerekli 100 bin imzanın 4-9 Mayıs tarihlerinde toplanması gerekecek, seçmenler bu süre içinde ilçe seçim kurullarına imza verecek.

5 Mayıs saat 17.00'ye kadar Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adaylığı başvurularını yapacak. 6 Mayıs İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolünün YSK'ye teslim edilmesinin son günü olacak. 10 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı geçici aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak. 13 Mayıs'ta ise Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve Cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

© AA / Tatilciye göre erken seçim ikinci tura kalmayacak

Siyasi parti genel merkezlerinin seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listeleri, YSK'ye 21 Mayıs'ta en geç saat 17.00'ye kadar verilecek. Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına yapılacak başvurunun son günü de 21 Mayıs olacak.

Seçim takvimindeki önemli tarihler şöyle:

30 NİSAN: Seçimin başlangıç tarihi

1 MAYIS: Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruların başlayacağı tarih

5 MAYIS: Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylığı için son başvuru günü.

6 MAYIS: Siyasi partilerin ittifak protokolünü YSK'ya teslim etmesi için son gün.

7 MAYIS: Siyasi partilerce aday gösterilen Cumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamasının son günü.

9 MAYIS: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasının son günü.

10 MAYIS: Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmî Gazete'de yayımlanması ve itirazların başlangıcı.;

11 MAYIS: Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların son günü.

13 MAYIS: Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmî Gazete'de yayımlanması. Cumhurbaşkanı Seçimi Propaganda döneminin başlangıcı

14 MAYIS: Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunda kura çekiminin yapılması ve ilânı.

21 MAYIS: Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına yapılacak başvurunun son günü

7 HAZİRAN: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

8 HAZİRAN: İl Seçim Kurullarınca miting alanları belirlenecek, cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.

13 HAZİRAN: Başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için ad çekilecek.

14 HAZİRAN: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

17 HAZİRAN: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmene dağıtımı tamamlanacak.

19 HAZİRAN: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

23 HAZİRAN: Seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek.

24 HAZİRAN: Oy verme işlemi.