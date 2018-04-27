Savunma Sanayii Müsteşarı Demir: ABD'nin S-400 anlaşmasıyla ilgili uyarılarını önemsemiyoruz

'TÜRKİYE ULUSAL KARARLARINA EN UYGUN KARARLARI ALIYOR'
Demir şu yanıtı verdi: "S-400 anlaşması, Rusya ve Türkiye gibi iki ciddi ülkenin liderlerinin yaptığı bir anlaşma. S-400'ler ve F-35'ler iki farklı şey. ABD'li F-35'ler konusunda işbirliği yapıyoruz ve işbirliğimize her iki kulvarda da sürdüreceğiz. Türkiye egemen bir ülke ve ulusal çıkarlarına en uygun kararları alıyor."
'İLK PARTİNİN TEMMUZ 2019'DA TESLİM EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ'
S-400 anlaşmasının plan dahilinde uygulandığını da kaydeden Demir, ilk partinin Temmuz 2019'da teslim edilmesini beklediklerinin altını çizdi.
'RUSYA'DAN 2 S-400 BATARYASI ALACAĞIZ'
Demir, Türkiye'nin Rusya'dan 2 S-400 bataryası alacağını ve sistemin Türk askeri personeli tarafından işletileceğini sözlerine ekledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)