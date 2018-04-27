Türkiye'den ABD'ye: S-400 ve F-35 anlaşmaları birbirinden ayrı tutulmalı

Antalya Havalimanı'nda dün başlayan Türkiye'nin ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow-2018'de Rus gazetecilere demeç veren Demir'e Mitchell'in Türkiye'ye yaptığı F-35 uyarısı soruldu.

'TÜRKİYE ULUSAL KARARLARINA EN UYGUN KARARLARI ALIYOR'

Demir şu yanıtı verdi: "S-400 anlaşması, Rusya ve Türkiye gibi iki ciddi ülkenin liderlerinin yaptığı bir anlaşma. S-400'ler ve F-35'ler iki farklı şey. ABD'li F-35'ler konusunda işbirliği yapıyoruz ve işbirliğimize her iki kulvarda da sürdüreceğiz. Türkiye egemen bir ülke ve ulusal çıkarlarına en uygun kararları alıyor."

'İLK PARTİNİN TEMMUZ 2019'DA TESLİM EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ'

S-400 anlaşmasının plan dahilinde uygulandığını da kaydeden Demir, ilk partinin Temmuz 2019'da teslim edilmesini beklediklerinin altını çizdi.

'RUSYA'DAN 2 S-400 BATARYASI ALACAĞIZ'

Demir, Türkiye'nin Rusya'dan 2 S-400 bataryası alacağını ve sistemin Türk askeri personeli tarafından işletileceğini sözlerine ekledi.