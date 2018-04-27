Saadet Partisi'nin Gül ısrarı: 'Şansımızı son bir kez daha deneyelim'

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ayrı ayrı ziyaret etti. Karamollaoğlu'nun ortak aday konusunda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü 'bir kez daha deneyelim' diyerek gündeme getirdiği öğrenildi.

Hüriryet'ten Umut Erdem ve Gamze Kolcu'nun haberine göre Akşener'le görüşen Karamollaoğlu'nun Abdullah Gül’ün adaylığına ilişkin önerilerini, “Şansımızı bir kez daha deneyelim” diyerek gündeme getirdiği, ancak Akşener’den yine ret yanıtı geldiği öğrenildi.

'SANDIKTA ADAY DAYATILIRSA…'

Akşener görüşmede Karamollaoğlu’na “İlk turda ne kadar çok aday ile çıkılırsa, seçimler o kadar demokratik olur. Sandıkta aday dayatılırsa seçmenin sandığa gitmeme durumu oluşur. Bu da cumhur ittifakının işine yarar” dedi.

Karamollaoğlu da “İYİ Parti, CHP, SP, DP, Hüda-Par’la milletvekilliği seçimlerinde ittifaka sıcak baktığını” söyledi.

Karamollaoğlu daha sonra Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.