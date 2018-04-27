CHP'de Büyükerşen'e 'yaşlı' eleştirisi

Türkiye, 24 Haziran'da erken seçime giderken ana muhalefetin adayının kim olacağı merak konusu. CHP'de Yılmaz Büyükerşen'in ismi geçerken parti içinde yaşından dolayı yapılan eleştiriler olduğu belirtildi.

© AA / Raşit Aydoğan 'CHP'nin adayı Büyükerşen ya da İnce olacak'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün yapılan kapalı grup toplantısında, partisinin cumhurbaşkanı adayını, “Her şeyden önce tarafsız olmalı, herkesi kucaklamalı, yargı sisteminde hukuka ve parlamenter demokrasiye dönüşü sağlamalı. Ekonomiyi bilmeli, bir başarı öyküsü olmalı ve kavgadan taraf olmamalı” sözleriyle tanımladı.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, parti kulislerinde bu profile uygun aday isimleri tartışılmaya başlandı. İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Yılmaz Büyükerşen bu profillere uygun olarak değerlendirildi.

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, 1937 doğumlu olan Büyükerşen’in adaylığı ile ilgili ‘yaşlı’ olduğuna ilişkin partiden itirazlar geldiğini belirterek, “Sayın Büyükerşen başarılı bir isim, siyaset dünyasında bir duayen. Dolayısıyla yaşlı olarak eleştirilmesi haksızlık” dedi.

Kılıçdaroğlu da “Bizim cumhurbaşkanı adayımız çok miting yapmayacak, Tayyip Erdoğan’a laf yetiştirmeyecek, kavga etmeyecek. O herkese eşit mesafede duracak. Kavga edilecekse ben edeceğim” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri “Büyükerşen’i işaret ediyor” olarak algılandı.