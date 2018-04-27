HDP'den Abdullah Gül yorumu

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin adı geçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili olarak "Türkiye açısından elbetteki geçmişi bilinen bir siyasetçi ama biz birinci turda da ikinci turda da bizim adayımızın kazanacağına olan inancımızı ifade etmek isteriz" dedi.

Buldan, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Elbetteki seçimde, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP olarak seçimlere kendi adayımızla girdiğimizi deklare ettik ve en kısa zamanda da adayımızı Türkiye kamuoyuyla paylaşacağız. İsmi geçenler açısından ifade etmek isterim ki birinci turda bizim adayımız kazanacak, ikinci tura da kalacak olan yine bizim adayımızdır. Dolayısıyla diğer adaylar açısından Türkiye toplumu, Türkiye halkları bir karar verecek ama bu kararını Türkiye toplumunu kucaklayacak olan adaydan yana yapacağına olan inancımız çok büyüktür" dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylarına da değinen Buldan şunları söyledi:

"Abdullah Gül ismi de Selahattin Demirtaş ismi de var. CHP'nin adayının ismi henüz belli olmadı ama İYİ Parti'nin, Meral Akşener'in ismi var. Bu isimler elbetteki değişebilir de. Henüz isim açısından bir şey söylemek erken. Bunun için karar mekanizmalarımız henüz toplantılarını ve çalışmalarını tamamlamadılar. En kısa zamanda biz de adayımızı açıklayacağız."

11. Cumhurbaşkanı Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmaların hatırlatılması üzerine Buldan, "Abdullah Gül, Türkiye açısından elbetteki geçmişi bilinen bir siyasetçi ama biz birinci turda da ikinci turda da bizim adayımızın kazanacağına olan inancımızı ifade etmek isteriz" diye konuştu.