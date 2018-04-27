Bahçeli: Abdullah Gül'ün ikazlara uyması lazım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın Abdullah Gül ile ilgili sözlerine ilişkin, "Sayın Başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirlerini çok iyi tanırlar. Önemli bir ikazda bulunmuş. Abdullah Gül ona uyması lazım diye düşünüyorum" dedi.

Bahçeli, bazı milletvekilleriyle, partisinin genel merkezindeki milletvekili aday adaylığı başvuru stantlarını gezdi. Burada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ittifak ziyaretlerine ilişkin soru üzerine Bahçeli, "Onlar o kadar yoğun bir trafik ki hangisidir takip edemedim" diye konuştu.

Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine, "Bizim adayımız net ve belli. Çalışmalara devam ediyoruz. Seçim takvimine uygun gün ve saatte adaylık başvurusu da yapılacak" değerlendirmesini yaptı.

Gül'ün adaylığıyla ilgili Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarına ilişkin Bahçeli, "Sayın Başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirilerini çok iyi tanırlar. Önemli bir ikazda bulunmuş, Abdullah Gül'ün ona uyması lazım diye düşünürüm" dedi.

Bahçeli, "CHP'nin HDP ile yakınlaşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki bir soru üzerine ise "Eskiden ayrılar mıydı ki? Onların birbirleriyle ilişkileri çok eskiye dayanıyor. Zaman zaman birbirlerine destek veriyorlar, yardımcı oluyorlar. Herhalde öyle bir süreci tekrar yaşamak istiyorlar" yanıtını verdi. Bahçeli, "Ortak aday çıkarırlar mı?" sorusu üzerine de "Bilemiyorum, bizim adayımız net" diye konuştu.