'15 vekil, CHP'ye geri dönüyor'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 100.000 imza ile 24 Haziran'da cumhurbaşkanı adayı olacağının söylemesi üzerine yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre CHP'den İYİ Parti'ye Meclis'te grup kurması için verilen 15 vekil 'yuvasına geri dönecek.'

© AA / TBMM / Bülent Yılmaz CHP: Demokrasinin kazanması için 15 milletvekili istifa edip İYİ Parti'ye katıldı

Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, İYİ Parti'ye geçen 15 vekilin tekrar CHP'ye döneceğini yazdı.

Sarıkaya'nın "Duble ittifak" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Muhalefet arasında yaşanan çatı aday arayışı sonuç vermeyip İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in de “20 milletvekiliyle değil, 100 bin imzayla aday olacağım” açıklaması, yeni bir gelişmenin kapısını araladı.

Seçime katılmasının önünü açmak ve Akşener’in adaylığını kolaylaştırmak amacıyla İYİ Parti’ye destek için giden CHP’nin 15 milletvekili, yuvaya dönecek.

CHP’nin etkin ismi, “Milletvekili aday listelerinin tesliminden hemen önce 15 arkadaşımız İYİ Parti’den ayrılır ve CHP listelerinden aday olurlar” dedi.

Tezcan da “Arkadaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz” demekle yetindi.

Ankara’da siyaset baş döndüren hızıyla devam ediyor; “Bitti” denilen her şey yeni bir formülle canlanıyor…