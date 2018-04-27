AK Partili Petek: Gül'ün adaylığını FETÖ istiyor

AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, muhalefetin ortak adayı olarak adı geçen isimler arasında yer alan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığını Fethullah Gülen’in istediğini iddia etti.

© AFP 2018 / TARIK TINAZAY Erdoğan'dan Gül sorusuna yanıt: Bizden de birilerini kandırabilirler, isim isim biliyorum görüşenleri

24 Haziran yapılacak olan seçimlere çok az bir süre kalırken, adaylık için partiler arasında yoğun bir görüşme trafiği yaşanıyor.

İsmi geçenler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de yer alıyor.

AK Parti'den Gül'ün aday olacağı iddialarına ilişkin bir açıklama da Burdur Milletvekili Reşat Petek'ten geldi.

AK Parti’nin kurucu kadrosunda da yer alan Gül’e çağrıda bulunan Petek, "FETÖ Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığına aday olmasını istiyor. Sayın Gül, küresel güçlerin yeni oyuncağı, kuklası FETÖ’nün oyununa gelme. FETÖ hanisi CHP’nin kayığına binme" dedi.