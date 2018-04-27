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    Abdullah Gül

    Hürriyet yazarı: Gül'ün esrarengiz iki ziyaretçisi...

    © AA / Arşiv
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (118)
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    Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, 24 Haziran seçimlerinde aday olacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü 2 kişinin ziyaret ettiğini yazdı. Zeyrek'e göre bu görüşmede Suriye başta olmak üzere savunma konuşuldu.

    Zeyrek'in "Gül'ü 'adaylıktan vazgeçirme' trafiği" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

    Erdoğan, Gül
    © AFP 2018 / TARIK TINAZAY
    Erdoğan'dan Gül sorusuna yanıt: Bizden de birilerini kandırabilirler, isim isim biliyorum görüşenleri
    Gelelim son görüşme iddiasına (özellikle “iddia” diye yazıyorum, çünkü kayıt dışı —off the record- teyit ettiğim bu bilgi henüz kendileri tarafından resmen açıklanmadı). Bu iddiaya göre Gül’le uzun yıllar yakın çalışmış, hatta arkadaş olmuş iki önemli isim Ankara’dan İstanbul’da giderek Gül’ü ziyaret etmiş. Kaynaklarım, ziyaretin gündeminin Suriye başta olmak üzere güncel dış politika ve savunma konuları olduğunu söyledi. Ancak ‘Söz konusu isimler böyle kritik bir dönemde Gül’ün yanına gitmişse orada seçimlerin ve Cumhurbaşkanlığı adaylığının konuşulmaması mümkün mü?’ diye sorarsanız, gönül rahatlığıyla “Evet” yanıtını veremem. 

    Başbakan Binali Yıldırım’ın İspanya dönüşü verdiği mesajı da yazdıklarıma eklemek isterim. Hepsini birlikte ele alınca şu sonuca varmak mümkün:

    Her ne kadar önemsiz gösterilmeye çalışılsa da Gül’ün cumhurbaşkanı adayı olması, muhalefet kanadındaki en ciddi senaryoydu ve AK Parti bu ihtimalin gerçekleşmesini istemiyordu. O nedenle de “Aday olma” diyenler de en az “Aday ol” diyenler kadar emek harcadılar ve büyük ölçüde başarılı oldular.

    Öte yandan Habertürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü adaylıktan çekilmesine ikna etmek için ziyarete gönderdiği ileri sürmüş, daha sonra bu haberi kaldırmıştı.

     

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (118)
    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Abdullah Gül, Deniz Zeyrek, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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