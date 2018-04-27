Hürriyet yazarı: Gül'ün esrarengiz iki ziyaretçisi...

Zeyrek'in "Gül'ü 'adaylıktan vazgeçirme' trafiği" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:
Gül'ün iki esrarengiz ziyaretçisi…https://t.co/aBdKncMQ00— deniz zeyrek (@Deniz_Zeyrek) 27 Nisan 2018
Başbakan Binali Yıldırım’ın İspanya dönüşü verdiği mesajı da yazdıklarıma eklemek isterim. Hepsini birlikte ele alınca şu sonuca varmak mümkün:
Her ne kadar önemsiz gösterilmeye çalışılsa da Gül’ün cumhurbaşkanı adayı olması, muhalefet kanadındaki en ciddi senaryoydu ve AK Parti bu ihtimalin gerçekleşmesini istemiyordu. O nedenle de “Aday olma” diyenler de en az “Aday ol” diyenler kadar emek harcadılar ve büyük ölçüde başarılı oldular.
Öte yandan Habertürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü adaylıktan çekilmesine ikna etmek için ziyarete gönderdiği ileri sürmüş, daha sonra bu haberi kaldırmıştı.
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