Hürriyet yazarı: Gül'ün esrarengiz iki ziyaretçisi...

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, 24 Haziran seçimlerinde aday olacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü 2 kişinin ziyaret ettiğini yazdı. Zeyrek'e göre bu görüşmede Suriye başta olmak üzere savunma konuşuldu.

Zeyrek'in "Gül'ü 'adaylıktan vazgeçirme' trafiği" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

© AFP 2018 / TARIK TINAZAY Erdoğan'dan Gül sorusuna yanıt: Bizden de birilerini kandırabilirler, isim isim biliyorum görüşenleri

Gül'ün iki esrarengiz ziyaretçisi…https://t.co/aBdKncMQ00 — deniz zeyrek (@Deniz_Zeyrek) 27 Nisan 2018

Gelelim son görüşme iddiasına (özellikle “iddia” diye yazıyorum, çünkü kayıt dışı —off the record- teyit ettiğim bu bilgi henüz kendileri tarafından resmen açıklanmadı). Bu iddiaya göre Gül’le uzun yıllar yakın çalışmış, hatta arkadaş olmuş iki önemli isim Ankara’dan İstanbul’da giderek Gül’ü ziyaret etmiş. Kaynaklarım, ziyaretin gündeminin Suriye başta olmak üzere güncel dış politika ve savunma konuları olduğunu söyledi. Ancak ‘Söz konusu isimler böyle kritik bir dönemde Gül’ün yanına gitmişse orada seçimlerin ve Cumhurbaşkanlığı adaylığının konuşulmaması mümkün mü?’ diye sorarsanız, gönül rahatlığıyla “Evet” yanıtını veremem.

Başbakan Binali Yıldırım’ın İspanya dönüşü verdiği mesajı da yazdıklarıma eklemek isterim. Hepsini birlikte ele alınca şu sonuca varmak mümkün:

Her ne kadar önemsiz gösterilmeye çalışılsa da Gül’ün cumhurbaşkanı adayı olması, muhalefet kanadındaki en ciddi senaryoydu ve AK Parti bu ihtimalin gerçekleşmesini istemiyordu. O nedenle de “Aday olma” diyenler de en az “Aday ol” diyenler kadar emek harcadılar ve büyük ölçüde başarılı oldular.

Öte yandan Habertürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü adaylıktan çekilmesine ikna etmek için ziyarete gönderdiği ileri sürmüş, daha sonra bu haberi kaldırmıştı.