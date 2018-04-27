CHP'de milletvekili aday adaylığı şartları belli oldu

CHP Genel Merkezi'nde 30 Nisan'da başlayacak başvurularda, kadın, genç ve engellilerden 5000, diğer aday adaylarından ise 10.000 lira alınacak.

CHP'den 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular 30 Nisan'da başlıyor.

Milletvekili aday adaylarından istenen belgeler ile aranan şartlar, CHP'nin internet sayfasından duyuruldu.

Buna göre, başvuru ücreti olarak kadın, genç ve engellilerden 5000, diğer aday adaylarından ise 10.000 lira alınacak. Bu ödenti dışında başvuru sırasında, bin lira dosya ücreti talep edilecek.

Parti genel merkezine 7 Mayıs'a kadar yapılacak başvurularda istenen belgeler şöyle:

Adaylık başvuru belgesi, ödenti makbuzu, istifa zorunluluğu bulunanlar için istifa belgesi, 2 vesikalık fotoğraf, engelli adaylar için sağlık raporu, öğrenim durumunu gösterir diploma sureti, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanının onaylı örneği, adli sicil ve arşiv kaydı belgesi.