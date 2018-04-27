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    IŞİD'in 'Deyr ez Zor emiri' İzmir'de yakalandı

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    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İzmir'de IŞİD'e yönelik yaptığı operasyonda örgütün yöneticisi olduğu belirtilen 1 kişi dahil toplam 3 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan örgüt yöneticisi Suriye'de 700 sivilin öldürülmesinden sorumlu tutulan ve Deyr ez Zor emiri olduğu belirtilen K.E.H.

    Hürriyet'ten Banu Şen'in aktardığına göre MİT Bölge Başkanlığı, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak yaptığı çalışmalarda IŞİD'in Deyr ez Zor ili ve çevresinin emiri olduğu belirlenen K.E.H’nin İzmir’de olduğu tespit edildi. 

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimatla yapılan operasyonda fark edilmemek için çoğunluğu Avrupa’ya kaçmak için bekleyen Suriyelilerin arasına karışan K.E.H. yakalandı.

    Yakalanan örgüt yöneticisinin ­14 Aralık 2017’de Suriye Şaidat kasabasında 700 sivilin IŞİD tarafından katledilmesinin sorumluları arasında olduğu, örgüt içinde yaralandığı ve bu şekilde sosyal medyada videoları bulunduğu da tespit edildi. 

    K.E.H.’nin TSK’nın bölgedeki operasyonları sonrası Suriye’den kaçarak M.M. Ve Ö.M ile Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguları sürüyor.

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    Etiketler:
    IŞİD, İzmir, Suriye, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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