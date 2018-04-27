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    Yüksek Seçim Kurulu

    İsimsiz ittifaka numara formülü

    © AA / Arşiv
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (121)
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    AK Parti ve MHP'nin 'Cumhur İttifakı' adı altında gireceği seçimlerde, yapacakları ittifaklara isim vermek istemeyen siyasi partilerin oy pusulasında nasıl yer alacağı belirlendi. Partiler, isimsiz ittifak söz konusuysa 'İttifak 1', 'İttifak 2' veya 'İttifak 3' şeklinde sıralanacaklar. 'Kürt İttifakı' veya 'Türk İttifakı' isimleri kullanılmayacak.

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    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran seçimlerine seçim ittifakı yaparak girecek siyasi partilerin ittifak isimleri ve hazırlayacakları ittifak protokolleri ile esas ve usulleri belirledi.

    Türkiye gazetesinin haberine göre, bu kapsamda seçimlerde ittifak yapacak partiler niyetlerini bir protokolle YSK'ya bildirecek. İttifak protokollerinde yer alacak ilkeler ise siyasi partilerin inisiyatifine bırakılıyor.

    AK Parti ve MHP'nin 'Cumhur İttifakı' adı altında gireceği seçimlerde, yapacakları ittifaklara isim vermek istemeyen siyasi partilerin oy pusulasında nasıl yer alacağı da belirlendi.

    İTTİFAK ADI OLARAK KULLANILAMAYACAK KELİMELER

    24 Haziran'da kullanılacak oy pusulası
    © Fotoğraf : Twitter
    İşte 24 Haziran'da kullanılacak oy pusulası
    Buna göre, eğer isimsiz ittifak söz konusu ise, bu ittifaklara dâhil olan siyasi partiler oy pusulasında 'İttifak 1', ‘İttifak 2' veya 'İttifak 3' şeklinde sıralanacaklar.

    Siyasi Partiler Yasası'nda (SPY), siyasi partilerin kullanamayacağı isimler ve işaretler ittifak yapan partiler için de geçerli olacak.

    Bu kapsamda, komünist, anarşist, faşist, teokratik, nasyonal sosyalist, din, dil, ırk, mezhep ve bölge adlarıyla veya aynı anlama gelen ittifak isimlerine yer verilemeyecek.

    Örneğin, 'Kürt İttifakı' veya 'Türk İttifakı' gibi isimler kullanılmayacak.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (121)

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    Etiketler:
    cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhur ittifakı, AK Parti, MHP, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye
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