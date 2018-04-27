Milletvekili aday adayı, CHP'li Tezcan'ın üzerine yürüdü

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın parti genel merkezinde düzenlediği toplantı esnasında bir kişi üzerine yürüdü. Milletvekilliğine aday olmak istediğini belirten şahıs, "Adayım ve çok zor durumdayım" dedi.