Milletvekili aday adayı, CHP'li Tezcan'ın üzerine yürüdü

CHP'li Tezcan'ın Ankara'daki parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gergin anlar yaşandı.
GENEL MERKEZDE 1 KİŞİ CHP'Lİ TEZCAN'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ— Az Önce Oldu (@azonceoldu) April 27, 2018
CHP Genel Merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın üzerine bir kişi yürüdü. pic.twitter.com/d4kuUR4ogK
Toplantı sırasında sırasında kendisini CHP ilçe başkanı olarak tanıtan bir kişi, "Adayım ve çok zor durumdayım" diyerek Tezcan'ın üzerine yürüdü.
Partililer ve güvenlik görevlilerinin Tezcan'ın üzerine yürüyen şahsı dışarı çıkarmasının ardından basın toplantısı devam etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Samsun Asarcık İlçesinin eski CHP İlçe Başkanı Bülent Baskın, Tezcan'ın açıklaması sırasında tepki gösterdi. pic.twitter.com/5OeQDjq9KV— Burak Doğan (@doganburak29) April 27, 2018
Tezcan'a tepki gösteren şahsın Samsun Asarcık ilçesinin eski CHP İlçe Başkanı Bülent Baskın olduğu belirtildi.
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