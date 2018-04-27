Abdullah Gül: Yarın ne düşündüğümü anlatacağım

Abdullah Gül, cumhurbaşkanlığı adaylığına dair tartışmalarla ilgili açıklamasını yarın yapacağını duyurdu. Gül, "Cami önünde memleketin geleceğiyle ilgili önemli meseleleri konuşmayı doğru bulmuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı adayları arasında ismi geçen Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kararını yarın duyuracağını ifade etti.

İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin erken seçimle ilgili sorularını yanıtlayan Gül, "Ülkemiz olağanüstü seçimlere gidiyor diyebilirim. Memleketimiz için hayırlı olsun inşallah" dedi.

"Seçim deyince beklentiler, tartışmalar, heyecanlar bunun bir parçası" ifadesini kullanan Gül, "Memleketin geleceğinden kaygı duyan, tartışan herkes bu kaygıyı taşıyacaktır" diye konuştu.

Gül, adaylığıyla ilgili soruya, "Benim ismim etrafında da herkes bir şeyler söylüyor. Yarın sizleri çağıracağım ne düşündüğümü, ne yapacağımı detaylı olarak anlatacağım. Cami önünde memleketin geleceği ile ilgili önemli meseleleri konuşmayı doğru bulmuyorum" yanıtını verdi.