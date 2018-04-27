Bozdağ: CHP'nin adayını Kılıçdaroğlu da bilmiyor

CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesini Türk siyasi tarihinin ahlaksızlık abidesi olarak niteleyen Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Türk halkı bütün bu alavereleri dalavereleri seyrediyor. Vakti gelince de alaverecilere dalaverecilere sandıkta dalacak" dedi. Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun dahi bilmediğini söyledi.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olacağı iddiaları üzerinden CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Bozdağ, "CHP'nin içinde bulunduğu durum acınacak bir durum. Kılıçaroğlu ve ekibi acınacak duruma getirdi. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kendi içlerinden bir ismi Türk halkının önüne çıkaramıyorlar. İçinizde Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nı yapabilecek bir kişi yok mu? Neden biri çıkıp Türkiye'yi yönetmeye talibim diyemiyor" dedi.

CHP kadrolarının içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çapında bir isim olmadığını söyleyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Belli ki CHP kadrolarının içerisinde Sayın Erdoğan çapında bir isim yok. CHP'nin göstereceği aday kim, eminim Kılıçdaroğlu da bilmiyor. Kafasında netleşmiş bir isim yok. Bir kurye getirirse bakıp karar verecek. AK Parti'nin ve lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'IN siyasette değiştirici ve dönüştürücü gücü var. Türkiye'nin siyasetini de dönüştürdü."

'VEKİLLERİN 'KİRASINI TAHSİL' KOUNSUNDA SIKINTI VAR'

CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine de değinen Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"15'ler olayı Türk siyasi tarihinin siyasi ahlaksızlık abidesidir. Güneş Motel dahil böyle bir ahlaksızlık abidesine Türkiye şahit olmadı. Şimdi genel başkanlar transfer yapıyor. Eğer istifa edeceklerse öyle anlaşılıyor ki kiraya verilen vekillerin 'kirasını tahsil' konusunda bir sıkıntı var. Tahsil edilemeyince zannedersem onları tekrar geri çağırma durumu ortaya çıkabilir.

Tahsil edilemeyince zannedersem onları geri çağırma durumu ortaya çıkabilir. Pazarlık kirli mi değil mi, bir bedel karşılığı mı göreceğiz. Bir siyasi ahlaksızlığın yaşandığını görüyoruz. Türk halkı bütün bu alavereleri dalavereleri seyrediyor. Vakti gelince de alaverecilere dalaverecilere sandıkta dalacak."