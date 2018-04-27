'Gül, ısrarla çatı aday olmak istiyor' iddiası

Reuters'ın Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili sorusu üzerine değerlendirme yapan Saadet Partili bir yetkili, "Gül ısrarla çatı aday olmak istediğini belirtiyor. Akşener'in durumu nedeniyle bu mümkün olmuyor. CHP'ye de bunu kabul ettirmek söz konusu değil. O nedenle görüşmelerimizden sonuç alamadık. Kendisi Saadet Parti'nin adayı da olmayacak" dedi.
Hürriyet'in aktardığı habere göre yetkili, SP'nin süreç içerisinde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını değerlendireceğini de belirtti.
Öte yandan Abdullah Gül'e yakın bir kaynak, Gül'ün adaylık ihtimaliyle ilgili, "Gül zaten 'aday olurum' dememişti. Onun aday olması için devreye girenler oldu. O da asgari şartlarını sundu. Çatı adaylık bunlardan birisiydi. Bu da sağlanamadı. Yarınki açıklamasıyla ilgili bilgi sahibi olmasam da, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına adaylık ihtimalini düşük görüyorum" dedi.
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