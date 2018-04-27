'Gül, ısrarla çatı aday olmak istiyor' iddiası

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Saadet Partisi ile cumhurbaşkanı adaylığı konusunda uzlaşma sağlayamadığı ileri sürüldü. Saadet Partili bir yetkili, "Gül ısrarla çatı aday olmak istediğini belirtiyor. Akşener'in durumu nedeniyle bu mümkün olmuyor" dedi.

Reuters'ın Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili sorusu üzerine değerlendirme yapan Saadet Partili bir yetkili, "Gül ısrarla çatı aday olmak istediğini belirtiyor. Akşener'in durumu nedeniyle bu mümkün olmuyor. CHP'ye de bunu kabul ettirmek söz konusu değil. O nedenle görüşmelerimizden sonuç alamadık. Kendisi Saadet Parti'nin adayı da olmayacak" dedi.

© Fotoğraf : DHA Abdullah Gül: Yarın ne düşündüğümü anlatacağım

Gül'ün yarın yapacağı açıklama hakkında bilgi sahibi olmadıklarını vurgulayan SP'li yetkili, "Gül'ün çatı aday olma isteğinin önünde CHP'nin yanı sıra, bizim partimiz içerisinde de bazı engeller vardı. Genel Başkan bunların hepsini aştı. Ancak Gül istemedi" ifadesini kullandı.

Hürriyet'in aktardığı habere göre yetkili, SP'nin süreç içerisinde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını değerlendireceğini de belirtti.

Öte yandan Abdullah Gül'e yakın bir kaynak, Gül'ün adaylık ihtimaliyle ilgili, "Gül zaten 'aday olurum' dememişti. Onun aday olması için devreye girenler oldu. O da asgari şartlarını sundu. Çatı adaylık bunlardan birisiydi. Bu da sağlanamadı. Yarınki açıklamasıyla ilgili bilgi sahibi olmasam da, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına adaylık ihtimalini düşük görüyorum" dedi.