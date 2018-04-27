Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı'ndan 'bölünme' açıklaması

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, fakültenin, üniversiteden ayrılarak başka bir üniversiteye bağlanacak olmasına ilişkin, "Bu markanın değerini yitirmesine izin verilmemelidir. Net olarak açıklanmayan gerekçeler arasında 'Bir üniversitede iki tıp fakültesi olmaz' görüşünün olduğu duyumları alınmaktadır. Bu görüş kesinlikle doğru değildir. İki tıp fakültesine sahip olması İstanbul Üniversitesi'ne her zaman güç katmıştır" dedi.
Duran, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin İÜ'den ayrılması kararına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, karara ilişkin görüşlerini açıkladı.
'FAKÜLTELER KÖKLERİNDEN KOPARILMAYA ÇALIŞILIYOR'
Söz konusu yasa tasarısıyla 600 yılık geçmişe sahip üniversitenin küçültüleceğini aktaran Duran, "Cerrahpaşa'nın da içinde olduğu bazı fakülteler köklerinden koparılmaya çalışılıyor. Akademik kurumlar tarihleri, geliştirdikleri kültürleri, bilimsel çalışmaları ve yetiştirdiği bilim adamlarıyla güçlenir. Kuruluşu İstanbul'un fethine kadar dayanan ve dünyanın en eski üniversiteleri arasında bulunan İstanbul Üniversitesi, tarihsel gelişimi içerisinde yeniliklerin öncüsü olmuş, ülkemizin sorunlarına bilimsel çözümler getirmiştir. Geçmiş ile geleceği, Doğu ile Batı'yı birleştiren bilim köprüsü olmuştur" diye konuştu.
'GÜCÜ AZALACAK'
Duran, üniversitenin bölünerek gücünün azaltılmasının kimsenin faydası olmadığını dile getirerek, üniversitenin sahip olduğu öğrenci sayısına ve ürettiği akademik yayınlara dikkati çekti.
İstanbul Üniversitesi'nin bir dünya markası olduğunu aktaran Duran, şöyle devam etti: "Bu markanın değerini yitirmesine izin verilmemelidir. Net olarak açıklanmayan gerekçeler arasında 'Bir üniversitede iki tıp fakültesi olmaz' görüşünün olduğu duyumları alınmaktadır. Bu görüş kesinlikle doğru değildir. İki tıp fakültesine sahip olması İstanbul Üniversitesi'ne her zaman güç katmıştır. Üniversitenin yayınlarının üçte ikiden fazlası tıp fakültelerinden yapılmaktadır. 50 yılı aşkın süredir Cerrahpaşa ve Çapa tıp fakülteleri yeri geldiğinde bir birileriyle yardımlaşmış yeri geldiğinde de farklı bir rekabet içerisinde halkımıza kaliteli sağlık hizmetleri sunmuşlardır. Türkiye'deki hekimlerin ve tıptaki akademik kadroların çok önemli bir kısmı bu iki fakültemiz tarafından yetiştirilmiştir. Ayrıca Roma Üniversitesi'nde olduğu gibi iki tıp fakültesine sahip örnekler de bulunmaktadır."
'DEVLET BÜYÜKLERİMİZDEN RİCAMIZ…'
Duran, Cerrahpaşa'nın ihtisas eğitiminde en çok tercih edilen yerlerden biri olduğunu belirterek, fakültenin İstanbul Üniversitesi'nin şemsiyesi altında bulunmasının önemine işaret etti.
Bilim insanların her zaman değişim ve yenilenme taraftarı olduğunu anlatan Duran, "Akademik kurumlarda da değişim ve yenilenme gerektiğinin de farkındayız. Bu durumda ortaya çıkan fikirlerin tüm paydaşlara sorulması, olgunlaştırılması evrensel bilimin gereğidir. Bu yasa tasarısı ise herhangi bir bilimsel veya akademik platformda tartılmadan, muhtemelen birkaç kişinin gayretiyle yazılmış bir oldu bittiden öte değildir ve kabul edilemez. Devlet büyüklerimizden ricamız, bu yasa tasarısının ötelenerek gerekli akademik platformda tartışılarak karara bağlanmasıdır" değerlendirmelerinde bulundu.
Duran'ın konuşması sırasında salonda ve salon dışında bulunan, akademisyenler, hekimler ile öğrenciler bölünme kararını alkışlarla protesto etti.
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