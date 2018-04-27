ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşen Çavuşoğlu: Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç'ten çekilecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile yaptığı görüşmenin ardından, "Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

© REUTERS / Jonathan Ernst ABD Dışişleri Bakanlığı görevine eski CIA Direktörü Mike Pompeo getirildi

Görüşmenin samimi bir ortamda geçtiğini ifade eden Çavuşoğlu, Menbiç'teki YPG varlığına ilişkin, "Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de, Kandil'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız" dedi.

Çavuşoğlu, "Pompeo'yu kararlı gördüm, neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Menbiç'te takvime dayalı atılması gereken adımlar var. Menbiç'te ABD ile birlikte hareket edeceğiz. Menbiç modelini Suriye'nin diğer kesimlerinde, özellikle Fırat'ın doğusunda uygulayacağız. Böylelikle (ABD ile) ikili ilişkilerimizde gerginliği yol açan bir konuda da birlikte adım atmış olacağız" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Görüşmemizde daha önce Suriye ile ilgili çalışma grubumuzun ön mutabakatı sağladığı yol haritasının bir an önce iki bakan tarafından onaylanması konusunda teyitleştik" dedi.

'S-400'LE İLGİLİ SÜREÇ TAMAMLANDI'

Pompeo görüşmesinde Rusya'dan S-400 alınması konusunun da gündeme geldiğini belirten Çavuşoğlu, "S-400 konusunda süreci anlattık. 'İhtiyacımız var' dedik. S-400 süreci yaptırım kararından önce tamamlanmıştı. S-400'le ilgili süreç tamamlandı" dedi.

Dışişleri Bakanı, S-400 konusunda yaptırım dilini kabul etmeyeceklerini vurguladı.