CHP'li Yarkadaş'tan, Abdullah Gül'e Akar ile Kalın'ın ziyaretinin 'perde arkası'

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, İbrahim Kalın ve Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret ettiği iddialarına ilişkin paylaşımlarda bulundu. Yarkadaş, Gül'ün yarın yapacağı açıklamada 'aday olmayacağını' söyleyeceğini ileri sürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, ismi Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla gündemde olan Abdullah Gül ile gizlice görüşme yaptığı iddialarına ilişkin paylaşımlarda bulundu.

1- 28 Şubat'ı istismar eden AKP, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı Abdullah Gül'e aday olmasın diye "ricacı" olarak gönderiyor. Akar'ın yanında Cumhurbaşkanlığını temsilen İbrahim Kalın da gidiyor. Bunun adı da "sivil siyaset" oluyor öyle mi? — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 27 April 2018

​Yarkadaş, AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu iki ismi "ricacı" olarak Gül ile görüşmeye gönderdiğini öne sürerek, görüşmenin 3 saat sürdüğünü ve devreye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de girmesiyle birlikte, Gül'ü Saadet Partisinin adayı olmamaya ikna ettiklerini iddia etti.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yarın yapacağı açıklamada aday olmayacağını duyuracağını iddia etti.

CHP'li Yarkadaş, Erdoğan'ın çarşamba yapacağı konuşmada, "Gül ile görüşen AK Partili vekillere çok ağır sözlerle yükleneceği" iddiasında da bulunarak, Erdoğan'ın Gül'ü "tehlikeli bulduğunu" belirtti.

CHP'li Yarkadaş'ın konuyla ilgili Twitter paylaşımları şöyle:

1- 28 Şubat'ı istismar eden AKP, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı Abdullah Gül'e aday olmasın diye "ricacı" olarak gönderiyor. Akar'ın yanında Cumhurbaşkanlığını temsilen İbrahim Kalın da gidiyor. Bunun adı da "sivil siyaset" oluyor öyle mi?

'SİVİL OLAN TEK ŞEY AKAR'IN KIYAFETİYDİ'

2- O geceki ziyarette "sivil" olan tek şey, Hulusi Akar'ın üzerindeki kıyafetti… Helikopterle Gül'ün konutuna gelen Akar, 'sivil' kıyafetleriyle tam 3 saat 5 dakika süren bir görüşme yaptı. Görüşmede Tayyip Erdoğan adına gelen İbrahim Kalın da vardı.

'GÜL ERDOĞAN'I BEKLEMİŞ, KALIN'I GÖRÜNCE BİRAZ BOZULMUŞ'

3- Gül, helikopter geldiğinde içinden Erdoğan'ın çıkmasını beklemiş aslında… Kalın'ı görünce biraz bozulmuş… Yine de ikili heyeti kabul etmiş ve "Aday olma" ricalarını dinlemiş… Devreye Bahçeli'nin de girmesiyle birlikte, Gül'ü Saadet'in adayı olmamaya ikna etmişler.

3- Gül, helikopter geldiğinde içinden Erdoğan'ın çıkmasını beklemiş aslında… Kalın'ı görünce biraz bozulmuş… Yine de ikili heyeti kabul etmiş ve "Aday olma" ricalarını dinlemiş… Devreye Bahçeli'nin de girmesiyle birlikte, Gül'ü Saadet'in adayı olmamaya ikna etmişler. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 27 April 2018

​4- Abdullah Gül'ün yarın "Saadet Partisi'nin veya bağımsız adaylığının sözkonusu olmadığı"nı açıklayacağını öğrendim. Haber kaynaklarım "Adaylık meselesi bitti" diyor. Gül adaylık için cesaret edebilseydi, AKP'den 28 vekil Saadet'e geçecekti.

© Fotoğraf : DHA Abdullah Gül: Yarın ne düşündüğümü anlatacağım

5- Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yapacağı konuşmada, Gül'le görüşen AKP'li vekillere çok ağır sözlerle yüklenecek ve siyasi ömürlerini bitirecek. Erdoğan, partisinin çatırdayacağını gördüğü için BBP'yi bile yanında tutmaya çalışıyor.

'İKİNCİ PLANA İTİLMEKTEN KORKUYOR'

6- Erdoğan çok ağır bir ekonomik krizin herkesi derinden etkileyeceğinin farkında… Gül'ün Saadet adayı olması halinde yanında yer alacak ekonomi kurmaylarının sermayeye güven vermesinden ve kendisinin ikinci plana itilmesinden çekiniyor. Gül'ü bu yüzden tehlikeli görüyor.

6- Erdoğan çok ağır bir ekonomik krizin herkesi derinden etkileyeceğinin farkında… Gül'ün Saadet adayı olması halinde yanında yer alacak ekonomi kurmaylarının sermayeye güven vermesinden ve kendisinin ikinci plana itilmesinden çekiniyor. Gül'ü bu yüzden tehlikeli görüyor. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 27 April 2018

​7- Partimiz CHP, Türkiye'nin mahkum edilmek istendiği bu kıskaçtan halkımızı çıkaracak tek ve en büyük güçtür… Bu yüzden güçlerimizi CHP'de birleştirip 24 Haziran'da sandığa gidelim… Ve bu karanlığa hep birlikte son verelim…