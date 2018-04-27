Fikret Bila, Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifa etti

Bila, istifa kararını ve emeklilik işlemlerinin başlatılması talebini bildirdi.
Fikret Bila bir süre Milliyet Genel Yayın Genel Yönetmeni olarak Demirören ailesiyle birlikte çalışmıştı.
Ayrıntılar geliyor…
Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na satılmasının ardından gerçekleşen istifalara bir yenisi daha eklendi. Fikret Bila, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’nden istifa etti.
Bila, istifa kararını ve emeklilik işlemlerinin başlatılması talebini bildirdi.
Fikret Bila bir süre Milliyet Genel Yayın Genel Yönetmeni olarak Demirören ailesiyle birlikte çalışmıştı.
Ayrıntılar geliyor…
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