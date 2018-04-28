Suriye’de ele geçirilen Tomahawk’ların akıbeti Batı basınında

Popular Mechanics dergisi, Suriye’de ele geçirilen ve incelenmek üzere Moskova’ya gönderilen Tomahawk füzelerinin ‘ölümden daha kötü bir akıbeti’ olacağını yazdı.

© REUTERS / ABD Donanması ABD, Suriye saldırısında kullandığı Tomahawk’ların fırlatılma anını yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye düzenledikleri füzeli saldırıda ele geçirilen füze parçalarının arasında, arızalandığı için hedefine ulaşamayan bir Tomahawk füzesini de sergilemesi üzerine dergi, ele geçirilen füzenin akıbetiyle ilgili tahminlerde bulundu.

Popular Mechanics uzmanları, ele geçirilen füzelerin gerçek değerinin, Moskova'nın rakibinin silahını inceleyerek onu imha etmeyi öğrenmesinden ibaret olduğunu ifade etti.

Makalede, "Modern füzenin içinde akıllı bir düşmanın kendi amaçları doğrultusunda kullanabileceği askeri teçhizatın bazı parçaları var" dendi.

'ELE GEÇİRİLEN FÜZELER DENEY TAVŞANI OLACAK'

Ele geçirilen füzelerin ‘deney tavşanları' olarak kullanılacağı belirtilen haberde, öncelikle deneme standında füzenin hedefe kilitlenme sistemlerinin komutlarının incelendiğini ve bunun ‘esir füzenin' uzun ölümünün sadece başlangıcı olabileceği kaydedildi.

Daha sonraki denemelerin yıllar boyunca sürebileceği ve füzenin ‘intihar şeklindeki yok oluşuna' yol açabileceği aktarılan makalede, "Amerikan ve Rus askeri teçhizat geliştiricileri arasında sonu olmayan bu düello, tıpkı yakalanan güdümlü füzelerin çektiği gerçek kâbuslar gibi devam edecek" ifadelerine yer verildi.