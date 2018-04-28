Habertürk internet sitesi yayın yönetmeni görevden alındı

Medyaradar'ın haberine göre, Habertürk internet sitesi genel yayın yönetmeni Barış Erkaya görevden alındı.

Habertürk'ün internet sitesinde yer alan bir haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Abdullah Gül'ü aday olmaması konusunda ikna etmesi için Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı görevlendirdiği iddia edilmişti.

"Erdoğan hangi isimleri Gül'e yolladı" başlığı ile yayımlanan haber, kısa süre sonra yayından kaldırılmıştı.

Barış Erkaya Şubat 2017'de Habertürk internet sitesi genel yayın yönetmenliği görevine Gülin Çeliker'in ayrılması üzerine getirilmişti.