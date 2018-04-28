MEB Müsteşarı: MEB burslarla ilgilenmedi FETÖ çiftliğe dönüştürdü

Hürriyet'ten Önder Öndeş'in haberine göre, programın kapanışında genç bursiyer hukukçularla bir araya gelen MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, 2013’ten önce MEB’in 1416 bursiyer programına yeterince önem vermediğini, bundan FETÖ’nün faydalandığını belirtti. 2013’te müsteşar olarak göreve başladığında ilk işlerinden birinin bu program olduğunu söyleyen Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü: “1416 bursları 2013’ten önce kimsenin yeterince ilgilenmediği bir konuydu. FETÖ bu sayede bunu bir çiftliğe dönüştürdü. Burs için gidenlerden bazıları akademik çalışmalar yapmak yerine FETÖ evlerinde abilik-ablalık yaptı. 2013’te göreve geldiğimde bu burs programları odaklandığım birkaç ana konudan biri oldu. Bu bursların prestijli bir hale gelmesi için çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada bunu başardığımızı görüyorum.”
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