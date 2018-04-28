FETÖ firarisi Interpol tarafından Azerbaycan'dan getirildi

Hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan iki ayrı yakalama kararı olan ve Azerbaycan'da yakalanan firari şüpheli M.C İnterpol görevlileri tarafından Türkiye'ye getirildi.

FETÖ'ye yönelik olarak yürütülen operasyonlar devam ediyor. Hakkında 'FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan iki ayrı yakalama kararı olan firari şüpheli M.C'nin, Gürcistan'ın Batum şehrinde ikamet ettiği ve bu bölgede örgütün yurtdışı yapılanmasında görev aldığı tespit edildi.

Şüpheli M.C, Nisan 2017'de Azerbaycan'da yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada şunlar denildi: "İnterpol Şube Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen görüşmeler neticesinde Türkiye'ye iadesi kabul edilen M.C, 27 Nisan'da Azerbaycan interpol görevlileri tarafından İstanbul Atatürk Havaalanına getirildi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince teslim alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından SEGBİS ortamında Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesince alınan ifadesi akabinde tutuklanarak, ceza infaz kurumuna teslim edildi."