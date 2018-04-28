FETÖ firarisi Interpol tarafından Azerbaycan'dan getirildi

Şüpheli M.C, Nisan 2017'de Azerbaycan'da yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada şunlar denildi: "İnterpol Şube Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen görüşmeler neticesinde Türkiye'ye iadesi kabul edilen M.C, 27 Nisan'da Azerbaycan interpol görevlileri tarafından İstanbul Atatürk Havaalanına getirildi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince teslim alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından SEGBİS ortamında Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesince alınan ifadesi akabinde tutuklanarak, ceza infaz kurumuna teslim edildi."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)