Akşener: Kılıçdaroğlu, aklındaki ismi söyledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayını kendisine söylediğine dair haberlerle ilgili, "Evet, aklında olan bir isim geçti. Ama o bilgi benim namusumdur. Partideki arkadaşlarımla, en yakınlarımla bile paylaşmadım" dedi.

Sözcü'den Özlem Gürses'e konuşan Akşener, 24 Haziran'daki seçimlere girebilmesi için CHP'den partisine geçen 15 milletvekiline dair, "Grup, kendimi bedavadan aday göstermek için bir hamle değil, tıkanmış demokrasinin CHP'nin yüksek düşüncesiyle yaşama dönme çözümü" diye konuştu.

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Seçimlerin ikinci tura kalması ihtimalinde CHP'nin adayını destekleyeceklerini belirten Akşener, "Partiyi kurmadan zaten ilan etmiştim, bir kez daha söyleyeyim; diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ikinci tura kaldı, şüphesiz ki her türlü gücümüzle destekleyeceğiz" dedi.

Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti ziyareti sırasında kendisine CHP'nin cumhurbaşkanı adayını söylediği haberleriyle ilgili, "Evet, aklında olan bir isim geçti. Ama o bilgi benim namusumdur. Partideki arkadaşlarımla, en yakınlarımla bile paylaşmadım" ifadesini kullandı.

24 HAZİRAN VAATLERİ

Akşener, 24 Haziran için kamuoyuna vaatlerini ise şöyle açıkladı:

"Kişisel olarak, ben kazandığımda, hukukun üstünlüğü, parlamenter sisteme geri dönüş, adalete güvenin tesisi, liyakatin yönetim anlayışı olması, iş hayatında ‘Benim adamım, benim müteahhittim' döneminin bitmesi, STK'ların otoriteden bağımsızlaştırılması… Bunlara sözüm var."