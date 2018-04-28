Akşener: Kılıçdaroğlu, aklındaki ismi söyledi

Sözcü'den Özlem Gürses'e konuşan Akşener, 24 Haziran'daki seçimlere girebilmesi için CHP'den partisine geçen 15 milletvekiline dair, "Grup, kendimi bedavadan aday göstermek için bir hamle değil, tıkanmış demokrasinin CHP'nin yüksek düşüncesiyle yaşama dönme çözümü" diye konuştu.
Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti ziyareti sırasında kendisine CHP'nin cumhurbaşkanı adayını söylediği haberleriyle ilgili, "Evet, aklında olan bir isim geçti. Ama o bilgi benim namusumdur. Partideki arkadaşlarımla, en yakınlarımla bile paylaşmadım" ifadesini kullandı.
24 HAZİRAN VAATLERİ
Akşener, 24 Haziran için kamuoyuna vaatlerini ise şöyle açıkladı:
"Kişisel olarak, ben kazandığımda, hukukun üstünlüğü, parlamenter sisteme geri dönüş, adalete güvenin tesisi, liyakatin yönetim anlayışı olması, iş hayatında ‘Benim adamım, benim müteahhittim' döneminin bitmesi, STK'ların otoriteden bağımsızlaştırılması… Bunlara sözüm var."
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