CHP, cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacağını duyurdu: Salı sallanabilir

Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat programında konuşan Altay, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?' sorusuna verdiği yanıtta şunları söyledi:

"Siyasette imkansız diye bir şey yoktur. Her isim konuşulabilir. Siyasette görüşmem, konuşmam diyorsan siyaset yapma. Ancak çok büyük olasılıkla adayımız CHP üyesi olan bir kişi olacak. Şu anda ben de bilmiyorum. Şunu biliyorum, Türkiye'yi kucaklayıcı, kapsayıcı bir isim olacak. Adayı açıklamak için son güne kadar beklenileceğini tahmin etmiyorum. 1 ile 5 Mayıs arasında açıklanır diye düşünüyorum. Salı önemli bir gün, 1 Mayıs. Salı sallanabilir."